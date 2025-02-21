Сжигать жир и терять вес можно быстрее, если вы тренируетесь натощак: миф или правда?

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Многие люди, практикующие голодание, утверждают, что выполнение физических упражнений без приема пищи перед тренировкой повысит эффективность сжигания жира и увеличит формирование мышечной массы. Происходит ли это на самом деле?

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Занятия спортом без приема пищи позволяют организму эффективнее использовать жир, как показывают исследования. Однако ряд ученых пришел к выводу, что голодание не более эффективно для снижения веса, чем другие диеты. Для здорового и устойчивого снижения веса самое важное — это то, что вы едите в течение дня (здоровая пища), а не период времени, в течение которого вы обходитесь без еды.

Кому нельзя тренироваться натощак?

Голодание не рекомендуется людям, ведущим малоподвижный образ жизни, которые хотят начать тренироваться, но не привыкли долго обходиться без еды. У таких людей может развиться гипогликемия (низкий уровень сахара в крови) и они почувствуют себя плохо.

"Сжигает" ли бег натощак мышечную массу?

По словам Данило Балу, бакалавра в области спорта и питания, идея потери мышечной массы у тех, кто тренируется натощак, является мифом.

"Например, исследование, где учёные сравнивали диету с одним приемом пищи в день не показало никаких признаков потери мышечной массы по сравнению с диетой с тремя приемами пищи в день", — объяснил он.

По словам Балу, другое исследование, в котором люди голодали поочередно (т. е. один день они ели, а на следующий день ничего не ели), проводившееся в течение более двух месяцев, не привело к потере мышечной массы (но наблюдалась потеря жира).

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

