Подчеркнуть форму груди помогут 3 упражнения: разнообразьте ваши тренировки

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда дело доходит до проработки грудных мышц, многие люди склонны повторять одни и те же упражнения, полагая, что они наиболее эффективны. Однако существует ряд движений, которые могут оказаться более полезными для достижения этой цели.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Эбенезер Сэмюэл, директор по фитнесу в Men's Health US, отмечает, что многие люди следуют неправильным программам тренировок, что может препятствовать прогрессу. Он предлагает включить альтернативные упражнения, которые дают лучшие результаты в проработке грудных мышц.

Какие упражнения для груди самые лучшие?

Включите в программу разводку тросов на груди, жим гантелей и эластичных гантелей лежа, а также жим лежа на наклонной скамье. Эти движения обеспечивают достаточный диапазон, необходимый для сокращения и роста мышц.

Например, разведение рук на тросах позволяет значительно раскрыть грудную клетку, стимулируя приведение грудных мышц. Жим гантелей и эластичного хвата обеспечивает переменное сопротивление, по-разному нагружая мышцы на протяжении всего движения.

Почему следует избегать упражнений с ограниченной амплитудой?

Такие упражнения, как молитвенный жим, имеют ограниченный диапазон и могут оказаться не столь эффективными для развития грудных мышц. При этом движении руки работают больше, чем грудь, что может привести к недостаточной стимуляции для желаемого роста мышц.

Чтобы обеспечить эффективность и результативность упражнений, следует избегать движений, которые не обеспечивают достаточной стимуляции.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

