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Грудь, как у Арнольда: какой хват в отжиманиях приблизит к мечте

Спорт

Отжимания — одно из самых эффективных упражнений для развития силы верхней части тела без дополнительного оборудования. Однако, изменяя положение рук, можно смещать акцент на разные группы мышц. Так что лучше выбрать: широкие или узкие отжимания? Разберёмся в их особенностях и преимуществах.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Широкие отжимания

Этот вариант отжиманий больше нагружает грудные мышцы и плечи, создавая нагрузку, близкую к жиму штанги широким хватом.

Как выполнять широкие отжимания

  • Встаньте в положение высокой планки, напрягите мышцы кора и ягодиц.
  • Поставьте руки шире плеч, а бедра держите на одной линии с головой и пятками.
  • Медленно опуститесь вниз, пока локти не согнутся под углом 90 градусов или настолько, насколько позволяет техника.
  • Упираясь руками в пол, вернитесь в исходное положение.

Узкие отжимания

Этот вариант больше акцентируется на трицепсах и внутренней части грудных мышц. При узком положении рук сложнее выполнять упражнение, но оно отлично развивает силу.

Как выполнять узкие отжимания

  • Примите положение высокой планки, напрягите мышцы корпуса.
  • Положите руки прямо под плечи, удерживайте бедра на одной линии с телом.
  • Опуститесь вниз, прижимая локти к бокам, пока грудь почти не коснется пола.
  • Оттолкнитесь от пола, возвращаясь в исходное положение.

Что выбрать

Оба вида отжиманий эффективны, но выбор зависит от ваших целей:

  • Хотите прокачать грудные мышцы и плечи: делайте широкие отжимания.
  • Нужно укрепить трицепсы и внутреннюю часть груди: узкие отжимания станут лучшим вариантом.

Если вы хотите получить максимальный эффект, чередуйте оба варианта, включая их в тренировочную программу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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