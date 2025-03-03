Грудь, как у Арнольда: какой хват в отжиманиях приблизит к мечте

Отжимания — одно из самых эффективных упражнений для развития силы верхней части тела без дополнительного оборудования. Однако, изменяя положение рук, можно смещать акцент на разные группы мышц. Так что лучше выбрать: широкие или узкие отжимания? Разберёмся в их особенностях и преимуществах.
Этот вариант отжиманий больше нагружает грудные мышцы и плечи, создавая нагрузку, близкую к жиму штанги широким хватом.
Этот вариант больше акцентируется на трицепсах и внутренней части грудных мышц. При узком положении рук сложнее выполнять упражнение, но оно отлично развивает силу.
Оба вида отжиманий эффективны, но выбор зависит от ваших целей:
Если вы хотите получить максимальный эффект, чередуйте оба варианта, включая их в тренировочную программу.
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