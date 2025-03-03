Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Лучшие города для девушек, которые путешествуют в одиночку
Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой
Триумф года: фильм Анора назван лучшим фильмом на церемонии вручения премии Оскар

Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы

1:32
Спорт

Каждый человек обладает уникальными физическими особенностями, которые могут влиять на эффективность тренировок и питание. Знание своего типа телосложения помогает адаптировать фитнес-стратегию и добиться лучших результатов без лишних усилий.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Три типа телосложения

Эктоморф

  • Особенности: узкие плечи, быстрый метаболизм, сложности с набором веса.
  • Тренировки: силовые упражнения с акцентом на прогрессивную нагрузку, минимальное количество кардио.
  • Питание: высокая калорийность, увеличение белков и углеводов, дробное питание.

Мезоморф

  • Особенности: спортивное телосложение, легко набирает мышцы и сжигает жир.
  • Тренировки: сочетание силовых и кардионагрузок, разнообразие программ.
  • Питание: сбалансированное, с умеренным количеством углеводов и жиров.

Эндоморф

  • Особенности: широкие бедра и торс, склонность к набору веса, медленный метаболизм.
  • Тренировки: интенсивные кардио + силовые упражнения с умеренными весами.
  • Питание: контроль углеводов, акцент на белки и полезные жиры.

Можно ли изменить свой соматотип

Хотя основная структура тела заложена генетически, правильное питание и тренировки могут скорректировать его. Например, эндоморф может стать стройнее, а эктоморф — набрать мышечную массу. Главное — следовать подходу, соответствующему индивидуальным особенностям.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса
Домашние животные
Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
В США высказались о мощи новых иранских танков
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Лучшие города для девушек, которые путешествуют в одиночку
Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.