Сжигаем жир правильно: 5 роковых ошибок в тренировках — проверьте, не допускаете ли вы их

Вы тренируетесь, но не видите результатов? Возможно, проблема не только в питании, но и в неправильном выборе упражнений. Разбираем, какие виды активности могут замедлить процесс жиросжигания и как их заменить.
Бег на длинные дистанции, велотренировки и другие низкоинтенсивные нагрузки сжигают калории, но не так эффективно, как высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Длительное кардио может:
Альтернатива: интервальные тренировки (HIIT), которые ускоряют обмен веществ даже после тренировки.
Приседания, скручивания, подъёмы ног — они укрепляют мышцы, но не сжигают жир. Без кардио и правильного питания они не помогут убрать лишние сантиметры.
Альтернатива: многосуставные упражнения (становая тяга, выпады, отжимания), которые задействуют больше групп мышц и способствуют жиросжиганию.
Силовые тренажёры не так эффективны, как упражнения со свободными весами. Они не вовлекают стабилизирующие мышцы и не дают высокой нагрузки на метаболизм.
Альтернатива: свободные веса (гантели, штанга) или функциональные упражнения с собственным весом.
Если частота сердечных сокращений не повышается, жир сжигаться не будет.
Альтернатива: увеличьте рабочий вес, добавьте больше повторений или сократите отдых между подходами.
Для эффективного похудения стоит заменить длительное кардио на интервальные тренировки, изолирующие упражнения — на многосуставные, а тренажёры — на свободные веса. Самое важное — поддерживать баланс между питанием и физической активностью.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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