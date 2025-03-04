Сжигаем жир правильно: 5 роковых ошибок в тренировках — проверьте, не допускаете ли вы их

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Вы тренируетесь, но не видите результатов? Возможно, проблема не только в питании, но и в неправильном выборе упражнений. Разбираем, какие виды активности могут замедлить процесс жиросжигания и как их заменить.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Ошибки, мешающие похудению

Долгое и размеренное кардио

Бег на длинные дистанции, велотренировки и другие низкоинтенсивные нагрузки сжигают калории, но не так эффективно, как высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Длительное кардио может:

Замедлять метаболизм.

Повышать уровень кортизола (гормона стресса), что приводит к накоплению жира.

Сжигать мышечную массу, снижая общий расход энергии.

Альтернатива: интервальные тренировки (HIIT), которые ускоряют обмен веществ даже после тренировки.

Изолирующие упражнения

Приседания, скручивания, подъёмы ног — они укрепляют мышцы, но не сжигают жир. Без кардио и правильного питания они не помогут убрать лишние сантиметры.

Альтернатива: многосуставные упражнения (становая тяга, выпады, отжимания), которые задействуют больше групп мышц и способствуют жиросжиганию.

Упражнения на тренажёрах

Силовые тренажёры не так эффективны, как упражнения со свободными весами. Они не вовлекают стабилизирующие мышцы и не дают высокой нагрузки на метаболизм.

Альтернатива: свободные веса (гантели, штанга) или функциональные упражнения с собственным весом.

Лёгкие силовые тренировки

Если частота сердечных сокращений не повышается, жир сжигаться не будет.

Альтернатива: увеличьте рабочий вес, добавьте больше повторений или сократите отдых между подходами.

Для эффективного похудения стоит заменить длительное кардио на интервальные тренировки, изолирующие упражнения — на многосуставные, а тренажёры — на свободные веса. Самое важное — поддерживать баланс между питанием и физической активностью.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

