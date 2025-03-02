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Минимальная нагрузка — максимальный эффект: тренировки для тех, у кого нет времени на спорт

2:04
Спорт

Если твой день проходит за компьютером, организм уже намекает, что ему это не нравится: зажатые плечи, боль в пояснице, слабые мышцы кора и вялость даже после 10 часов сна. Сидячий образ жизни замедляет метаболизм, ухудшает кровообращение и перегружает позвоночник. Но есть хорошая новость — тебе не нужен зал, чтобы держать себя в форме. Главное — регулярность и правильные упражнения.

Японец за ноутбуком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Японец за ноутбуком

Минимальные тренировки, которые работают

Разминка у стола

  • Каждые 60 минут делай лёгкую разминку: вращай плечами, поворачивай корпус, наклоняй шею. Это снимет напряжение и улучшит кровообращение.

Приседания и выпады

  • Эти упражнения разгоняют кровь и укрепляют мышцы ног. Достаточно 15-20 повторений. Выпады дополнительно тренируют баланс.

Планка и скручивания

  • Сильный пресс = здоровая спина. Планка хотя бы на 30 секунд укрепит мышцы кора. Добавь скручивания или подъём ног, чтобы снизить нагрузку на поясницу.

Отжимания и тяги

  • Работают на грудь, плечи и руки, а также улучшают осанку. Если сложно, начинай с упора на колени или от стены.

Кардио без бега

  • Не любишь бегать? Просто ходи быстрее, поднимайся по лестнице или прыгай на месте. Всего 5 минут активного движения — и организм взбодрится.

Как встроить тренировки в график

  • Двигайся каждые 30-60 минут: разминка, небольшая прогулка по офису или несколько приседаний.
  • Совмещай спорт с повседневностью: ходи пешком, откажись от лифта, выходи на остановку раньше.
  • Выделяй 20-30 минут на полноценную тренировку вечером.

При сидячем образе жизни движение — это не просто полезная привычка, а необходимость. Не нужно убивать себя в зале, главное — небольшие, но регулярные нагрузки.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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