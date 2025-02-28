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5 упражнений для суставов — и вы забудете, что такое боль и скованность

2:50
Спорт

Мобильность суставов — залог здоровья, свободы движений и отсутствия болей. Но, как и чистка зубной нитью, многие просто игнорируют тренировки на подвижность, хотя именно они помогают нам двигаться плавно и без ограничений. Начните с малого — включите в свою повседневную рутину эти пять простых, но эффективных упражнений.

Упражнение на растяжку тела
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Упражнение на растяжку тела

Шейные круговые вращения (CAR)

Как выполнять

  • Сядьте или встаньте на колени, руки держите по бокам.
  • Медленно рисуйте носом круг в воздухе, плавно двигая головой.
  • Начинайте с небольших кругов и постепенно увеличивайте их размер.

Зачем это нужно

  • Регулярное выполнение этого упражнения помогает снять напряжение в шее, улучшает подвижность и снижает риск головных болей.

Торакальная кошка-корова

Как выполнять

  • Встаньте на четвереньки, плечи должны быть над запястьями, а колени — под бедрами.
  • Отведите таз назад, чтобы ягодицы касались пяток.
  • На вдохе медленно прогните спину и поднимите голову вверх.
  • На выдохе округлите спину, втягивая живот и направляя подбородок к груди.

Почему это важно

  • Это упражнение изолирует и прорабатывает грудной отдел позвоночника, улучшая осанку и предотвращая боли в спине.

Растяжка бедер 90/90

Как выполнять

  • Сядьте на пол, одно колено согните перед собой под углом 90 градусов, другое — позади.
  • Поворачивайте корпус к задней ноге, поднимая колени и удерживая пятки на полу.
  • Чередуйте стороны.

Польза

Развивает подвижность тазобедренных суставов, что важно для комфортной ходьбы, приседаний и общего здоровья суставов.

Стеклоочистители

Как выполнять

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы поставьте на пол.
  • Опустите колени вправо, задержитесь, затем верните в центр.
  • Повторите влево.

Зачем делать

Простое и эффективное движение для снятия напряжения в пояснице и бедрах.

Растяжка большого пальца ноги

Как выполнять

  • Встаньте на колени, поставьте одну ногу перед собой.
  • Оставьте заднюю стопу на носке, откиньтесь назад, чтобы почувствовать растяжение в пальцах.
  • Задержитесь, затем поменяйте сторону.

Зачем это нужно

Большие пальцы ног играют ключевую роль в ходьбе и равновесии. Это упражнение улучшает гибкость стоп и предотвращает дискомфорт при движении.

Итог

Эти упражнения занимают всего несколько минут в день, но при регулярном выполнении могут значительно улучшить подвижность, осанку и предотвратить боли. Начните с одного подхода и постепенно увеличивайте нагрузку.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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