5 упражнений для суставов — и вы забудете, что такое боль и скованность

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Мобильность суставов — залог здоровья, свободы движений и отсутствия болей. Но, как и чистка зубной нитью, многие просто игнорируют тренировки на подвижность, хотя именно они помогают нам двигаться плавно и без ограничений. Начните с малого — включите в свою повседневную рутину эти пять простых, но эффективных упражнений.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Шейные круговые вращения (CAR)

Как выполнять

Сядьте или встаньте на колени, руки держите по бокам.

Медленно рисуйте носом круг в воздухе, плавно двигая головой.

Начинайте с небольших кругов и постепенно увеличивайте их размер.

Зачем это нужно

Регулярное выполнение этого упражнения помогает снять напряжение в шее, улучшает подвижность и снижает риск головных болей.

Торакальная кошка-корова

Как выполнять

Встаньте на четвереньки, плечи должны быть над запястьями, а колени — под бедрами.

Отведите таз назад, чтобы ягодицы касались пяток.

На вдохе медленно прогните спину и поднимите голову вверх.

На выдохе округлите спину, втягивая живот и направляя подбородок к груди.

Почему это важно

Это упражнение изолирует и прорабатывает грудной отдел позвоночника, улучшая осанку и предотвращая боли в спине.

Растяжка бедер 90/90

Как выполнять

Сядьте на пол, одно колено согните перед собой под углом 90 градусов, другое — позади.

Поворачивайте корпус к задней ноге, поднимая колени и удерживая пятки на полу.

Чередуйте стороны.

Польза

Развивает подвижность тазобедренных суставов, что важно для комфортной ходьбы, приседаний и общего здоровья суставов.

Стеклоочистители

Как выполнять

Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы поставьте на пол.

Опустите колени вправо, задержитесь, затем верните в центр.

Повторите влево.

Зачем делать

Простое и эффективное движение для снятия напряжения в пояснице и бедрах.

Растяжка большого пальца ноги

Как выполнять

Встаньте на колени, поставьте одну ногу перед собой.

Оставьте заднюю стопу на носке, откиньтесь назад, чтобы почувствовать растяжение в пальцах.

Задержитесь, затем поменяйте сторону.

Зачем это нужно

Большие пальцы ног играют ключевую роль в ходьбе и равновесии. Это упражнение улучшает гибкость стоп и предотвращает дискомфорт при движении.

Итог

Эти упражнения занимают всего несколько минут в день, но при регулярном выполнении могут значительно улучшить подвижность, осанку и предотвратить боли. Начните с одного подхода и постепенно увеличивайте нагрузку.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

