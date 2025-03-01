Приседания со штангой над головой не получаются? Вот 3 причины, почему всё идёт не так

Приседания со штангой над головой — одно из самых сложных упражнений, требующее отличной подвижности, силы и координации. Если у вас возникают трудности с этим движением, это может быть сигналом, что вашему телу не хватает определённых качеств. Разбираем основные причины проблем и способы их исправить.
Во время приседания со штангой над головой руки должны оставаться неподвижными в вертикальном положении. Если они заваливаются вперёд, это явный признак недостаточной подвижности плечевых суставов.
Жёсткость грудного отдела позвоночника мешает сохранять ровное положение спины, из-за чего плечи уводятся вперёд, а поясница получает лишнюю нагрузку.
Если ваши пятки отрываются от пола во время приседа, причина — слабая подвижность голеностопа. Это приводит к нарушению равновесия и неправильной технике.
Чтобы избежать травм, начинайте с минимального веса, используя палку от швабры или ПВХ-трубу. Овладейте техникой без нагрузки, а затем постепенно добавляйте вес.
Не стоит делать это упражнение ежедневно — оно даёт большую нагрузку на тело, поэтому важно сочетать его с подготовительными упражнениями на подвижность.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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