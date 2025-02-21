Как избавиться от боли в суставах без лекарств? Простые упражнения, которые действительно работают

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Дополнительным преимуществом физических упражнений является их способность предотвращать и облегчать боль в суставах. Например, улучшение работы сердечно-сосудистой системы может привести к уменьшению общего воспаления, что, в свою очередь, снижает болевые ощущения. Кроме того, регулярная активность помогает вам ощущать себя менее скованным и уставшим.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Упражнения также оказывают позитивное влияние на ваше душевное состояние, наполняя мозг эндорфинами, которые не только поднимают настроение, но и изменяют восприятие боли. Вы можете заметить, что становитесь более мотивированным, и боль становится легче контролировать после тренировки.

5 упражнений для укрепления коленей

1. Выпады на прямой ноге

Встаньте прямо, одну ногу поставьте на пол, а носок другой ноги положите на книгу или гимнастический диск.

Пятку второй ноги плотно прижмите к полу.

Поддерживайте равновесие, опираясь на стену или спинку стула.

Выведите первую ногу вперед на один шаг, слегка согните её и чуть разверните наружу.

Выполните пружинистые покачивания передней ногой, не сгибая заднюю.

Повторите 10-12 раз для каждой ноги.

2. Перекаты на пальцах

Встаньте прямо, опираясь на одну ногу.

Вторая нога должна быть рядом на основаниях пальцев.

Перекатите ногу на внешнюю сторону пальцев, потяните подъём.

Верните ногу на носок.

Повторите такие движения около 15 раз.

3. Подъёмы на носок на одной ноге

Встаньте прямо у стены на одной ноге.

Вторую ногу согните в колене.

На опорной ноге поднимитесь на пальцы.

Выполните 10-15 повторений для каждой ноги.

4. Вращение коленями сидя

Сядьте на пол, выпрямите спину, опираясь на руки.

Ноги ставьте на ширине плеч и тоже выпрямите.

Одновременно опустите оба колена влево, прикасаясь ими к полу.

Левая ягодица будет на полу, а правая должна быть приподнята.

Повторите движения в правую сторону.

Выполните 20 раз.

5. Книжка

Сядьте на пол, согните ноги.

Обхватите стопы руками.

Разогните ноги, стараясь не округлять поясницу.

Выпрямите ноги максимально, насколько позволяет ваша гибкость.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Сделайте 10 повторений.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

