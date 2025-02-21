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Как избавиться от боли в суставах без лекарств? Простые упражнения, которые действительно работают

2:41
Спорт

Дополнительным преимуществом физических упражнений является их способность предотвращать и облегчать боль в суставах. Например, улучшение работы сердечно-сосудистой системы может привести к уменьшению общего воспаления, что, в свою очередь, снижает болевые ощущения. Кроме того, регулярная активность помогает вам ощущать себя менее скованным и уставшим.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Упражнения также оказывают позитивное влияние на ваше душевное состояние, наполняя мозг эндорфинами, которые не только поднимают настроение, но и изменяют восприятие боли. Вы можете заметить, что становитесь более мотивированным, и боль становится легче контролировать после тренировки.

5 упражнений для укрепления коленей

1. Выпады на прямой ноге

  • Встаньте прямо, одну ногу поставьте на пол, а носок другой ноги положите на книгу или гимнастический диск.  
  • Пятку второй ноги плотно прижмите к полу.
  • Поддерживайте равновесие, опираясь на стену или спинку стула.
  • Выведите первую ногу вперед на один шаг, слегка согните её и чуть разверните наружу.
  • Выполните пружинистые покачивания передней ногой, не сгибая заднюю.
  • Повторите 10-12 раз для каждой ноги.

2. Перекаты на пальцах

  • Встаньте прямо, опираясь на одну ногу.
  • Вторая нога должна быть рядом на основаниях пальцев.
  • Перекатите ногу на внешнюю сторону пальцев, потяните подъём.
  • Верните ногу на носок.
  • Повторите такие движения около 15 раз.

3. Подъёмы на носок на одной ноге

  • Встаньте прямо у стены на одной ноге.
  • Вторую ногу согните в колене.
  • На опорной ноге поднимитесь на пальцы.
  • Выполните 10-15 повторений для каждой ноги.

4. Вращение коленями сидя

  • Сядьте на пол, выпрямите спину, опираясь на руки.
  • Ноги ставьте на ширине плеч и тоже выпрямите.
  • Одновременно опустите оба колена влево, прикасаясь ими к полу.
  • Левая ягодица будет на полу, а правая должна быть приподнята.
  • Повторите движения в правую сторону.
  • Выполните 20 раз.

5. Книжка

  • Сядьте на пол, согните ноги.
  • Обхватите стопы руками.
  • Разогните ноги, стараясь не округлять поясницу.
  • Выпрямите ноги максимально, насколько позволяет ваша гибкость.
  • Плавно вернитесь в исходное положение.

Сделайте 10 повторений. 

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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