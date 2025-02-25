Как набрать 10 кг мышц за 60 дней: лучшие советы по питанию и тренировкам

3:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотите стать больше, сильнее и набрать вес? Если вам сложно увеличить массу, эти проверенные советы помогут ускорить процесс. Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или возвращаетесь в форму после перерыва, правильный подход к питанию и тренировкам — ключ к успеху.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Пейте калории: быстрый способ добавить массу

Если трудно есть большие порции, добавляйте калории через напитки.

Используйте жирное молоко и добавляйте его в протеиновые коктейли.

Пейте фруктовые соки вместо обычной воды.

Добавляйте глюкозу или BCAA в воду для тренировок.

Лишние 300-400 калорий в день дадут хороший старт без ощущения переедания.

Работайте с большими весами

Для роста мышц важны не только калории, но и прогрессивная нагрузка.

Фокусируйтесь на базовых упражнениях: становая тяга, приседания, жим, подтягивания.

Поднимайте тяжести с небольшим числом повторений (5-8 в подходе).

Избегайте лишних изолирующих упражнений — энергия должна идти на развитие крупных мышц.

Найдите быстрые и калорийные продукты

Чем проще готовить еду, тем больше шансов не пропустить приём пищи.

Готовый рис в пакетах — 2 минуты в микроволновке, 500+ калорий.

Арахис и орехи — быстрый источник полезных жиров и белка.

Протеиновые батончики — отличный перекус на ходу.

Чем проще еда, тем легче придерживаться плана.

Используйте читмилы для набора калорий

Когда тяжело набирать массу, не стоит бояться "грязных" калорий.

Если чувствуете голод, не бойтесь съесть бургер или пиццу.

После тяжёлой тренировки дополнительный приём пищи пойдёт в дело.

Главное — общий суточный баланс калорий, а не каждый отдельный продукт.

Спите больше — мышцы растут во сне

Мышцы восстанавливаются и растут не во время тренировки, а во сне.

Спите минимум 7-8 часов в сутки.

Если чувствуете усталость, позволяйте себе короткий дневной сон.

Чем больше вы спите, тем быстрее восстанавливаетесь и набираете массу.

Углеводы — главный источник энергии

Без достаточного количества углеводов сложно тренироваться с полной отдачей.

Завтрак должен содержать минимум 500 калорий из углеводов.

Перед тренировкой съешьте порцию риса, картофеля или макарон.

Больше углеводов — больше сил на тренировки, а значит, больше мышц.

Тренируйтесь вечером для лучшего восстановления

Вечерние тренировки могут помочь набрать массу быстрее.

За день вы успеете получить достаточное количество калорий перед нагрузкой.

После тренировки можно сразу поесть и отправиться спать.

Организм отдыхает и восстанавливается сразу после нагрузки.

Добавляйте масла: быстрые калории без лишнего объёма

Растительные масла — лёгкий способ увеличить калорийность блюд.

Добавляйте оливковое или кунжутное масло в салаты и гарниры.

Используйте арахисовое масло в коктейлях или намазывайте на хлеб.

Одна ложка масла — 100+ калорий, которые не нужно жевать.

Итог: как быстро набрать мышечную массу

Рост мышц — это комбинация правильного питания, интенсивных тренировок и качественного отдыха. Ешьте больше, поднимайте тяжелее и следите за восстановлением — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

