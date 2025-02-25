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Как набрать 10 кг мышц за 60 дней: лучшие советы по питанию и тренировкам

3:41
Спорт

Хотите стать больше, сильнее и набрать вес? Если вам сложно увеличить массу, эти проверенные советы помогут ускорить процесс. Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или возвращаетесь в форму после перерыва, правильный подход к питанию и тренировкам — ключ к успеху.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Пейте калории: быстрый способ добавить массу

Если трудно есть большие порции, добавляйте калории через напитки.

  • Используйте жирное молоко и добавляйте его в протеиновые коктейли.
  • Пейте фруктовые соки вместо обычной воды.
  • Добавляйте глюкозу или BCAA в воду для тренировок.

Лишние 300-400 калорий в день дадут хороший старт без ощущения переедания.

Работайте с большими весами

Для роста мышц важны не только калории, но и прогрессивная нагрузка.

  • Фокусируйтесь на базовых упражнениях: становая тяга, приседания, жим, подтягивания.
  • Поднимайте тяжести с небольшим числом повторений (5-8 в подходе).
  • Избегайте лишних изолирующих упражнений — энергия должна идти на развитие крупных мышц.

Найдите быстрые и калорийные продукты

Чем проще готовить еду, тем больше шансов не пропустить приём пищи.

  • Готовый рис в пакетах — 2 минуты в микроволновке, 500+ калорий.
  • Арахис и орехи — быстрый источник полезных жиров и белка.
  • Протеиновые батончики — отличный перекус на ходу.

Чем проще еда, тем легче придерживаться плана.

Используйте читмилы для набора калорий

Когда тяжело набирать массу, не стоит бояться "грязных" калорий.

  • Если чувствуете голод, не бойтесь съесть бургер или пиццу.
  • После тяжёлой тренировки дополнительный приём пищи пойдёт в дело.
  • Главное — общий суточный баланс калорий, а не каждый отдельный продукт.

Спите больше — мышцы растут во сне

Мышцы восстанавливаются и растут не во время тренировки, а во сне.

  • Спите минимум 7-8 часов в сутки.
  • Если чувствуете усталость, позволяйте себе короткий дневной сон.
  • Чем больше вы спите, тем быстрее восстанавливаетесь и набираете массу.

Углеводы — главный источник энергии

Без достаточного количества углеводов сложно тренироваться с полной отдачей.

  • Завтрак должен содержать минимум 500 калорий из углеводов.
  • Перед тренировкой съешьте порцию риса, картофеля или макарон.
  • Больше углеводов — больше сил на тренировки, а значит, больше мышц.

Тренируйтесь вечером для лучшего восстановления

Вечерние тренировки могут помочь набрать массу быстрее.

  • За день вы успеете получить достаточное количество калорий перед нагрузкой.
  • После тренировки можно сразу поесть и отправиться спать.
  • Организм отдыхает и восстанавливается сразу после нагрузки.

Добавляйте масла: быстрые калории без лишнего объёма

Растительные масла — лёгкий способ увеличить калорийность блюд.

  • Добавляйте оливковое или кунжутное масло в салаты и гарниры.
  • Используйте арахисовое масло в коктейлях или намазывайте на хлеб.
  • Одна ложка масла — 100+ калорий, которые не нужно жевать.

Итог: как быстро набрать мышечную массу

Рост мышц — это комбинация правильного питания, интенсивных тренировок и качественного отдыха. Ешьте больше, поднимайте тяжелее и следите за восстановлением — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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