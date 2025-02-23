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Оптимальный план для новичков: 3 тренировки в неделю и видимый результат

4:55
Спорт

Начать тренировки в спортзале бывает непросто, особенно если не знаешь, какие упражнения делать. Многие новички сталкиваются с этой проблемой и боятся ошибиться. Именно поэтому 3-дневный сплит — идеальный вариант для старта. Он позволяет тренировать все группы мышц, даёт достаточно времени на восстановление и помогает избежать перегрузок.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Разберём, как работает 3-дневный сплит, его преимущества и лучшие программы для начинающих.

Что такое 3-дневный сплит и чем он полезен

Трёхдневный сплит — это программа, в которой группы мышц тренируются в разные дни недели. Это удобно для новичков, так как:

  • Позволяет работать с весами без перегрузки организма.
  • Обеспечивает время для восстановления, что снижает риск травм.
  • Дает возможность прогрессировать в силе и массе, не проводя в зале 5-6 дней в неделю.

Наиболее популярные варианты сплита

  • Толкание/тяга/ноги (push/pull/legs).
  • Верх/низ (upper/lower).
  • Тренировка всего тела (full-body).

Насколько эффективна 3-дневная программа

Разделение тренировок на три дня в неделю помогает оптимально распланировать нагрузку, давая возможность мышцам восстанавливаться. Если тренироваться с полной отдачей, такой режим обеспечит:

  • Наращивание мышечной массы без перегрузки.
  • Развитие силы и выносливости.
  • Баланс между тренировками и отдыхом, что важно для прогресса.

Новичкам особенно полезен такой формат, так как он снижает вероятность травм и позволяет выработать правильную технику.

Лучшая 3-дневная программа для начинающих

Перед каждой тренировкой выполняйте 10-минутную разминку - это поможет подготовить мышцы и суставы к нагрузке.

Вариант 1: Сплит по группам мышц

Понедельник — грудь, плечи, трицепс

  • Жим штанги лёжа — 3x8
  • Жим гантелей на наклонной скамье — 3x12
  • Разведения гантелей — 3x12
  • Жим штанги над головой — 3x12
  • Подъём гантелей в стороны — 3x12
  • Разгибания рук на трицепс — 3x12
  • Отжимания с резинкой до отказа

Среда — спина, бицепс

  • Тяга штанги в наклоне — 3x12
  • Тяга верхнего блока — 3x12
  • Разведения рук в наклоне — 3x12
  • Гиперэкстензии — 3x12
  • Сгибания рук на бицепс — 3x12
  • Молотковые сгибания — 3x12
  • Отжимания с резинкой до отказа

Пятница — ноги и корпус

  • Приседания со штангой — 3x12
  • Жим ногами — 3x12
  • Разгибание ног в тренажёре — 3x12
  • Сгибание ног в тренажёре — 3x12
  • Подъём на носки — 3x12
  • Планка — 1 минута
  • Скручивания — 20 повторений

Вариант 2: Полноценные тренировки всего тела

Понедельник

  • Жим штанги лёжа — 3x12
  • Приседания — 3x12
  • Тяга штанги в наклоне — 3x12
  • Подъём гантелей перед собой — 3x12
  • Сгибание рук на бицепс — 3x12
  • Разгибание рук на трицепс — 3x12
  • Планка — 1 минута

Среда

  • Жим штанги на наклонной скамье — 3x12
  • Становая тяга — 3x12
  • Подтягивания — 3x12
  • Жим гантелей над головой — 3x12
  • Сгибания рук с гантелями — 3x12
  • Разгибание рук на блоке — 3x12
  • Планка с касанием плеч — 20 повторений

Пятница

  • Жим штанги лёжа — 3x12
  • Тяга троса — 3x12
  • Приседания со штангой — 3x12
  • Подъём на носки стоя — 3x12
  • Жим штанги над головой — 3x12
  • Подъёмы ног в висе — 20 повторений

Полезные советы для тренировок

  • Всегда делайте разминку, чтобы подготовить мышцы и суставы.
  • Не пренебрегайте техникой - правильное выполнение упражнений важнее, чем большие веса.
  • Следите за питанием - ешьте достаточно белка и углеводов для восстановления.
  • Добавляйте кардио - 30 минут ходьбы или лёгкого бега 2-3 раза в неделю улучшат выносливость.
  • Меняйте программу каждые 6-8 недель, чтобы избежать адаптации мышц.

3-дневный сплит идеально подходит для новичков: он помогает развить силу, не перегружая мышцы, и даёт время для отдыха. Главное — следовать программе, следить за техникой и регулярно тренироваться. Через пару месяцев вы заметите, как тело становится сильнее, выносливее и рельефнее!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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