Оптимальный план для новичков: 3 тренировки в неделю и видимый результат

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Начать тренировки в спортзале бывает непросто, особенно если не знаешь, какие упражнения делать. Многие новички сталкиваются с этой проблемой и боятся ошибиться. Именно поэтому 3-дневный сплит — идеальный вариант для старта. Он позволяет тренировать все группы мышц, даёт достаточно времени на восстановление и помогает избежать перегрузок.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Разберём, как работает 3-дневный сплит, его преимущества и лучшие программы для начинающих.

Что такое 3-дневный сплит и чем он полезен

Трёхдневный сплит — это программа, в которой группы мышц тренируются в разные дни недели. Это удобно для новичков, так как:

Позволяет работать с весами без перегрузки организма.

Обеспечивает время для восстановления, что снижает риск травм.

Дает возможность прогрессировать в силе и массе, не проводя в зале 5-6 дней в неделю.

Наиболее популярные варианты сплита

Толкание/тяга/ноги (push/pull/legs).

(push/pull/legs). Верх/низ (upper/lower).

(upper/lower). Тренировка всего тела (full-body).

Насколько эффективна 3-дневная программа

Разделение тренировок на три дня в неделю помогает оптимально распланировать нагрузку, давая возможность мышцам восстанавливаться. Если тренироваться с полной отдачей, такой режим обеспечит:

Наращивание мышечной массы без перегрузки.

Развитие силы и выносливости.

Баланс между тренировками и отдыхом, что важно для прогресса.

Новичкам особенно полезен такой формат, так как он снижает вероятность травм и позволяет выработать правильную технику.

Лучшая 3-дневная программа для начинающих

Перед каждой тренировкой выполняйте 10-минутную разминку - это поможет подготовить мышцы и суставы к нагрузке.

Вариант 1: Сплит по группам мышц

Понедельник — грудь, плечи, трицепс

Жим штанги лёжа — 3x8

Жим гантелей на наклонной скамье — 3x12

Разведения гантелей — 3x12

Жим штанги над головой — 3x12

Подъём гантелей в стороны — 3x12

Разгибания рук на трицепс — 3x12

Отжимания с резинкой до отказа

Среда — спина, бицепс

Тяга штанги в наклоне — 3x12

Тяга верхнего блока — 3x12

Разведения рук в наклоне — 3x12

Гиперэкстензии — 3x12

Сгибания рук на бицепс — 3x12

Молотковые сгибания — 3x12

Отжимания с резинкой до отказа

Пятница — ноги и корпус

Приседания со штангой — 3x12

Жим ногами — 3x12

Разгибание ног в тренажёре — 3x12

Сгибание ног в тренажёре — 3x12

Подъём на носки — 3x12

Планка — 1 минута

Скручивания — 20 повторений

Вариант 2: Полноценные тренировки всего тела

Понедельник

Жим штанги лёжа — 3x12

Приседания — 3x12

Тяга штанги в наклоне — 3x12

Подъём гантелей перед собой — 3x12

Сгибание рук на бицепс — 3x12

Разгибание рук на трицепс — 3x12

Планка — 1 минута

Среда

Жим штанги на наклонной скамье — 3x12

Становая тяга — 3x12

Подтягивания — 3x12

Жим гантелей над головой — 3x12

Сгибания рук с гантелями — 3x12

Разгибание рук на блоке — 3x12

Планка с касанием плеч — 20 повторений

Пятница

Жим штанги лёжа — 3x12

Тяга троса — 3x12

Приседания со штангой — 3x12

Подъём на носки стоя — 3x12

Жим штанги над головой — 3x12

Подъёмы ног в висе — 20 повторений

Полезные советы для тренировок

Всегда делайте разминку , чтобы подготовить мышцы и суставы.

, чтобы подготовить мышцы и суставы. Не пренебрегайте техникой - правильное выполнение упражнений важнее, чем большие веса.

- правильное выполнение упражнений важнее, чем большие веса. Следите за питанием - ешьте достаточно белка и углеводов для восстановления.

- ешьте достаточно белка и углеводов для восстановления. Добавляйте кардио - 30 минут ходьбы или лёгкого бега 2-3 раза в неделю улучшат выносливость.

- 30 минут ходьбы или лёгкого бега 2-3 раза в неделю улучшат выносливость. Меняйте программу каждые 6-8 недель, чтобы избежать адаптации мышц.

3-дневный сплит идеально подходит для новичков: он помогает развить силу, не перегружая мышцы, и даёт время для отдыха. Главное — следовать программе, следить за техникой и регулярно тренироваться. Через пару месяцев вы заметите, как тело становится сильнее, выносливее и рельефнее!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

