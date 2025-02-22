Забудьте об этих упражнениях на трицепс – есть варианты получше

Если ваша цель — мощные и рельефные руки, важно не просто повторять популярные упражнения, а разбираться в том, что действительно работает. Трицепс — большая мышечная группа, на которую приходится значительная часть объема руки, но не все упражнения приносят реальную пользу. Некоторые из них перегружают суставы, а другие попросту малоэффективны.
Разбираем пять движений, которые не дают желаемого результата, и находим им достойную замену.
Хотя это движение любил Арнольд Шварценеггер, это не значит, что оно подходит всем. Оно перегружает плечевой сустав из-за сильного внутреннего вращения.
На первый взгляд, это удобный способ прокачки трицепсов, но в реальности оно создает слишком сильное давление на плечи, особенно при использовании утяжелителей.
Эффективность этого упражнения оставляет желать лучшего. Оно дает нагрузку на трицепс только в финальной фазе, а в начальной мышца практически не работает.
Еще одно движение, перегружающее плечевой сустав. В верхней точке трицепс перестает получать нагрузку, так как руки оказываются в сложенном положении.
Хотя это упражнение активно рекламируют, его основная проблема — неестественное положение рук. Оно может вызвать дискомфорт в плечах и запястьях.
Главный принцип — выбирать движения, которые позволяют работать в полном диапазоне движения без излишнего напряжения суставов. Избегайте упражнений, перегружающих плечи, и включайте в программу те, что обеспечивают равномерное напряжение трицепса.
Рельефные руки — это не просто объем, а продуманная стратегия тренировок. Выбирайте движения, которые действительно работают, и забудьте о неэффективных упражнениях!
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.