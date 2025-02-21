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Без гантелей и тренажёров: как накачать мощную грудь не выходя из дома

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Спорт

Тренировать грудные мышцы дома можно эффективно и без оборудования. Для этого подойдут простые упражнения, которые задействуют все ключевые зоны грудных мышц.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Начните с классических отжиманий, которые укрепляют всю поверхность грудных мышц, трицепсы и плечи. Чтобы акцентировать нагрузку на внутреннюю часть грудных, выполните отжимания с узким хватом, сблизив руки. Для работы над верхней частью мышц приподнимите ноги, положив их на стул или диван, и выполните отжимания в наклоне.

Увеличить ширину грудных помогут отжимания с широким упором, когда руки расставлены шире обычного. Попробуйте также алмазные отжимания, сложив ладони так, чтобы пальцы образовали треугольник. 

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. 

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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