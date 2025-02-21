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Не пропустите главное боксёрское событие года: когда и где смотреть бой Бетербиева и Бивола

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Спорт

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный реванш между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. На кону этого поединка — звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, что добавляет дополнительную интригу к этому событию.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Фото: Х by Top Rank Boxing
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Боксёрский вечер в Саудовской Аравии начнётся в 20:00 по московскому времени, а главный бой вечера, где встретятся Бетербиев и Бивол, стартует не раньше 23:00. Прямую трансляцию этого поединка в России покажет Первый канал.

Для поклонников бокса это противостояние — одно из главных событий года, где оба спортсмена будут сражаться не только за титул, но и за право считаться лучшим в своём весе.

Уточнения

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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