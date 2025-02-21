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Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх

0:57
Спорт

Казахстанская спортсменка Ардана Маханова завоевала бронзовую медаль в синхронных прыжках на IX зимних Азиатских играх в Харбине, несмотря на серьёзную травму руки. Спортсменка вышла на соревнования с переломом, однако считает своё достижение не подвигом, а испытанием самой себя.

Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор

В интервью она рассказала, что её команда и тренеры оказали ей колоссальную поддержку, помогли преодолеть волнение и сосредоточиться на результате, пишет NUR.KZ.

"Этот приз — это итог всей подготовки. Несмотря на боль и трудности, я верила в себя и настраивалась только на победу", — поделилась Ардана.

Сейчас спортсменка проходит лечение: ещё две недели ей предстоит носить гипс, после чего начнётся физиотерапия и специальные упражнения. Ардана уверена, что совсем скоро сможет вернуться к тренировкам и вновь выйти на спортивную арену.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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