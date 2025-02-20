Питание Чемпиона: диета Хельмута Штребля

От Хилого Мальчика до Звезды Бодибилдинга: история Хельмута Штребля

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Хельмут Стребель, австрийский бодибилдер и фитнес-модель, доказал, что даже самый хрупкий подросток может стать символом физического совершенства. В детстве он страдал от насмешек из-за своего худощавого телосложения, что подтолкнуло его к занятиям с весом. Сегодня, в возрасте за 50, он поражает рельефной мускулатурой и минимальным процентом жира, оставаясь примером для поклонников фитнеса по всему миру.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спортзал

Ранние годы и начало карьеры

Родившийся в 1968 году, Стребель начал тренироваться в домашних условиях, используя самодельные гантели из пластиковых бутылок. В 16 лет он впервые переступил порог спортзала, где его увлечение переросло в профессиональную карьеру. По словам спортсмена, ключом к успеху стала не только физическая работа, но и постоянный вызов собственным ментальным пределам.

Достижения и профессиональный рост

За годы карьеры Хельмут завоевал титулы Mr. Austria (1996), Mr. Fitness (1998) и European Natural Bodybuilding Champion (2011). Помимо соревнований, он развивался как нутрициолог, тренер и эксперт в области спортивной биологии, пройдя курсы по диагностике травм и методикам тренировок.

Система тренировок: интенсивность и дисциплина

Программа Стребеля строится на цикле из пяти тренировочных дней с акцентом на разные группы мышц. Каждую крупную мышечную группу он прорабатывает раз в 5-6 дней, сочетая базовые упражнения с суперсетами и работой до отказа. Например:

День 1: Спина, плечи, икры, пресс; День 2: Грудь и трицепсы; День 3: Бицепсы, бицепсы бедра, пресс.

Особое внимание уделяется разминке, ментальной концентрации и полной амплитуде движений.

Питание: баланс и контроль

Рацион спортсмена включает 5-7 приемов пищи в день с упором на белок и сложные углеводы. В период подготовки к соревнованиям он сокращает углеводы, увеличивает долю жиров и применяет циклы углеводной загрузки. Пример дневного меню:

Курица, яичные белки, кофе, бублики с низкокалорийным джемом; Протеиновый коктейль; 3-5. Индейка, рыба или курица с рисом; Цельнозерновой тост и яичные белки.

Философия успеха

Стребель подчеркивает, что его мотивация — стремление к идеальному телу и преодоление внутренних барьеров. Он призывает последователей не бояться экспериментировать с нагрузками и питанием, но всегда сохранять дисциплину.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров). Важная роль отводится правильному и специальному питанию. Это подразумевает и приём высокоэнергетического специального питания (с повышенным содержанием питательных веществ, в частности, белков). Третьим по важности фактором является восстановление организма после активной физической нагрузки.



