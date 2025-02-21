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Китай разрабатывает собственные стандарты шифрования, опасаясь черных ходов США

4:59
Спорт

Китай запустил глобальную программу по созданию криптографических алгоритмов нового поколения, устойчивых к квантовым вычислениям, что отличается от подхода США к стандартизации шифрования.

Квантовый компьютер
Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Квантовый компьютер

Институт коммерческих стандартов криптографии (ICCS) объявил о приеме заявок на разработку методов шифрования, способных выдержать квантовые атаки. Предложения будут оцениваться по критериям безопасности, эффективности и практической применимости. Институт также опубликовал проект руководства по предложениям для криптографических хэш-функций, открытый для публичных комментариев до 15 марта 2025 года.

По мнению экспертов действия Китая могут быть связаны с опасениями по поводу потенциальных уязвимостей в стандартах шифрования, разработанных в США, которые могут быть использованы американскими спецслужбами. Это также является частью более широкой стратегии Китая по достижению технологической независимости.

Китай официально объявил о международном конкурсе на разработку новых криптографических алгоритмов, способных противостоять угрозам, исходящим от квантовых компьютеров, что указывает на расхождение с американской линией в этой области.

ICCS, действующий под эгидой Китайского технического комитета по стандартизации криптографии, приглашает к сотрудничеству в создании постквантовых криптографических (PQC) алгоритмов. Целью этой инициативы является разработка национальных стандартов шифрования, способных защитить данные от квантовых атак. В частности, речь идет о криптографии с открытым ключом, криптографических хэш-функциях и блочных шифрах. ICCS подчеркивает, что международное участие приветствуется, и алгоритмы будут оцениваться с точки зрения их безопасности, производительности и простоты реализации.

Хотя сама по себе эта инициатива может не казаться чем-то необычным, эксперты рассматривают решение Китая о разработке собственного криптографического стандарта как стратегически важный шаг. Существует также предположение, что Китай может попытаться внедрить собственные скрытые точки доступа в свои протоколы шифрования.

Необходимость разработки квантово-устойчивого шифрования обусловлена растущей мощностью квантовых компьютеров. Эти машины, использующие принципы квантовой механики для выполнения определенных вычислений в разы быстрее, чем классические компьютеры, представляя серьезную угрозу для существующих методов шифрования.

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) с 2012 года активно занимается разработкой стандартов шифрования, устойчивых к квантовым атакам. Организация запустила многоэтапную программу по оценке и стандартизации постквантовых криптографических (PQC) алгоритмов, предназначенных для замены методов шифрования с открытым ключом, уязвимых для квантового взлома.

В 2022 году NIST отобрал четыре алгоритма-кандидата: CRYSTALS-Kyber для шифрования с открытым ключом и CRYSTALS-Dilithium, FALCON и SPHINCS+ для цифровых подписей. Это стало важным шагом на пути к созданию новых глобальных стандартов шифрования. Процесс отбора, в котором принимают участие ученые и специалисты из разных стран, продолжается, и рассматриваются дополнительные алгоритмы для более широкого спектра криптографических задач. Хотя стандарты NIST в основном предназначены для организаций в США, они широко используются во всем мире, оказывая влияние на политику кибербезопасности в различных отраслях.

Дастин Муди, математик из Национального института стандартов и технологий, сообщил, что ранее Китай выбирал алгоритмы PQC, аналогичные тем, которые были выбраны NIST, однако подход Китая к стандартизации является менее прозрачным.

Муди отметил, что NIST не удивлен тем, что Китай разрабатывает собственные стандарты. Он пояснил, что исторически Китай не доверял стандартам криптографии, разработанным на Западе, и предпочитал создавать собственные, также подметил, что подобная тенденция наблюдается и в России.

Несмотря на то, что стандарты Национального института стандартов и технологий в первую очередь ориентированы на организации в США, они широко применяются на международном уровне. Муди заявил, что NIST будет следить за усилиями Китая и не исключает возможности включения сильных алгоритмов, разработанных в Китае, в свою собственную систему.

Он подчеркнул, что если китайские алгоритмы предложат значительные улучшения, NIST может рассмотреть возможность их использования.

Уточнения

Криптогра́фия — наука о математических методах обеспечения конфиденциальности, целостности данных, аутентификации, шифрования.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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