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Топ-9 продуктов, богатых белком: выбирайте лучшее для своего рациона!

4:32
Спорт

Белок — это основа здорового питания и главный строительный материал для мышц. Чешский тренер Алеш Ламка предлагает список из восьми продуктов, которые обязательно должны быть в рационе каждого, кто хочет добиться результатов в спорте или просто поддерживать форму. Тренер подчеркнул, что важно не только количество белка, но и его качество, доступность и разнообразие способов приготовления.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца
  1. Куриная грудка — идеальный продукт для диеты. Куриная грудка содержит 21 грамм белка на 100 граммов и практически не содержит углеводов и жиров. Она богата калием, магнием, железом и витаминами группы В. Куриную грудку можно варить, запекать, готовить на гриле или добавлять в супы, что делает её универсальным продуктом для любого рациона, пишет чешское издание Kondice.cz.
  2. Говядина — источник железа и силы. Говядина содержит 20-24 грамма белка на 100 граммов, но также имеет более высокое содержание жира. Она богата железом, что полезно для кроветворения, и другими важными питательными веществами. Говядину можно готовить разными способами: запекать, тушить, измельчать в фарш или делать стейки.
  3. Яйца — белок в идеальной форме. Яйца содержат 7 граммов белка на одно яйцо и практически не содержат углеводов. Они также богаты холином, витамином D, железом и другими микроэлементами. Желток содержит больше витаминов, чем белок, поэтому его тоже стоит включать в рацион. Яйца можно готовить разными способами: варить, жарить, делать омлеты или добавлять в выпечку.
  4. Тилапия — лёгкая и диетическая рыба. Тилапия содержит 21 грамм белка на 100 граммов и очень мало жира. Она легко усваивается и является отличным выбором для диетического питания. Тилапию можно запекать с чесноком и солью, что делает её приготовление быстрым и вкусным.
  5. Лосось — жирные кислоты и омега-3. Лосось содержит 21 грамм белка и 8-15 граммов жира на 100 граммов. Он богат жирными кислотами омега-3, которые полезны для сердца и мозга. Лосось также содержит витамин D и селен. Его можно запекать в духовке при температуре 180°C в течение 13-15 минут.
  6. Протеиновые порошки — быстрый и удобный источник белка. Протеиновые порошки содержат 75-90 граммов белка на 100 граммов и не содержат углеводов и жиров. Они идеально подходят для тех, кто занимается спортом и не всегда может получить достаточное количество белка из пищи. Сывороточный белок — один из самых качественных видов протеиновых порошков. Его можно добавлять в коктейли, каши, десерты и другие блюда.
  7. Молочные продукты — творог, сыр и греческий йогурт. Нежирные молочные продукты, такие как творог и сыр, содержат 11 граммов белка на 100 граммов. Они богаты кальцием, калием и магнием и являются отличным выбором для тех, кто хочет получить белок и полезные микроэлементы. Молочные продукты можно есть отдельно или добавлять в блюда.
  8. Моцарелла — белок и нежный вкус. Моцарелла содержит 25-26 граммов белка на 100 граммов и 23 грамма жира. Она подходит для тех, кто хочет набрать вес. Моцареллу можно добавлять в салаты, пиццу, пасту и другие блюда. Она не только полезна, но и вкусна.
  9. Печень — недооценённый источник питательных веществ. Печень содержит 21 грамм белка на 100 граммов и богата витаминами группы В, железом и другими минералами. Она является одним из самых доступных источников качественного белка. Печень можно приготовить в виде паштета или запечь.

Каждый из этих продуктов имеет свои преимущества, и их можно комбинировать в зависимости от ваших целей: похудение, набор мышечной массы или поддержание здоровья. Важно помнить, что белок — это лишь часть здорового рациона, который должен включать в себя также углеводы, жиры, витамины и минералы.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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