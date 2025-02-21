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Как победить малоподвижный образ жизни — 5 проверенных советов

2:06
Спорт

Малоподвижный образ жизни увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sports Medicine Open, люди, занимающиеся спортом с детства, имеют крепкое сердце и реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

Как физическая активность защищает сердце?

Регулярные физические нагрузки помогают контролировать кровяное давление, поддерживать нормальный уровень сахара в крови и улучшать работу сосудов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, физическая активность может предотвратить до 5,3 миллионов смертей ежегодно. Даже небольшие изменения в повседневной жизни могут существенно снизить эти риски.

5 шагов к активной жизни

1. Выберите занятие, которое приносит удовольствие. Найдите тот вид активности, который вам нравится — прогулки, танцы, плавание или йога. Главное — получать удовольствие от процесса.
2. Начинайте с малого. Добавьте в день больше шагов: поднимайтесь по лестнице, чаще вставайте из-за стола, прогуливайтесь на свежем воздухе.
3. Прислушивайтесь к телу. Увеличивайте нагрузку постепенно, не доводя себя до истощения. Регулярность важнее интенсивности.
4. Пройдите медицинское обследование. Если у вас есть хронические заболевания, перед началом активных нагрузок проконсультируйтесь с врачом.
5. Сочетайте активность с другими полезными привычками. Начните день с небольшой зарядки, после прогулки выпейте свежий сок, а тренировки старайтесь проводить на природе.

Движение — путь к здоровью

Физическая активность должна быть естественной частью жизни, а не обязанностью. Начните с небольших изменений, и уже через несколько недель вы почувствуете прилив сил, улучшение настроения и укрепление здоровья.

Уточнения

Гиподинами́я (пониженная подвижность, от греч. ὑπό - "под" и δύνᾰμις - "сила") — нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц. Распространённость гиподинамии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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