Рельефный пресс за 4 недели: 8 эффективных движений для плоского живота

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Многим хочется иметь плоский и подтянутый живот, но добиться этого не так просто. Дело не только в тренировках — важны и питание, и регулярность занятий, пишет чешский интернет-портал Prima Inspirace. Эта программа включает 8 эффективных упражнений, которые помогут не только укрепить мышцы, но и избавиться от жировых отложений.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Как подготовиться к тренировке?

Перед выполнением упражнений важно разогреть тело. Отличный вариант — прыжки на месте, бег на месте или скакалка в течение 5 минут. После тренировки обязательно делайте растяжку — это поможет избежать боли в мышцах и снизит риск травм. Также не забывайте про правильное питание — добавьте в рацион белок, клетчатку и полезные жиры.

8 эффективных упражнений для плоского живота

Динамическая планка - упор на ладони, подтягивание коленей к груди поочередно. (10-15 раз) Ходьба на четвереньках - передвижение вперед и назад, напрягая мышцы корпуса. (1 минута) Альпинист - быстрые подтягивания коленей к груди в упоре на руки. (30 раз) Перемещение в планке - движение вперед-назад на предплечьях. (5-10 раз) Колыбель - раскачивание в позе сидя с согнутыми ногами. (10 раз) Сед-лех - подъем корпуса к поднятым ногам. (10-15 раз) Касание ног (X-упражнение) — подъем руки к противоположной ноге. (10-15 раз) Ножницы - попеременные махи ногами, лежа на спине. (10-15 раз)

Как получить максимальный результат?

Эти упражнения помогут убрать жир с живота, но их нужно выполнять минимум 4 раза в неделю. Для повышения эффективности важно следить за питанием, пить больше воды и мотивировать себя — например, вести дневник тренировок или заниматься с партнером.

Что в итоге? Если делать эти упражнения регулярно и сочетать их с правильным питанием, результат будет заметен уже через 4 недели!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



