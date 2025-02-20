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Рельефный пресс за 4 недели: 8 эффективных движений для плоского живота

2:10
Спорт

Многим хочется иметь плоский и подтянутый живот, но добиться этого не так просто. Дело не только в тренировках — важны и питание, и регулярность занятий, пишет чешский интернет-портал Prima Inspirace. Эта программа включает 8 эффективных упражнений, которые помогут не только укрепить мышцы, но и избавиться от жировых отложений.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Как подготовиться к тренировке?

Перед выполнением упражнений важно разогреть тело. Отличный вариант — прыжки на месте, бег на месте или скакалка в течение 5 минут. После тренировки обязательно делайте растяжку — это поможет избежать боли в мышцах и снизит риск травм. Также не забывайте про правильное питание — добавьте в рацион белок, клетчатку и полезные жиры.

8 эффективных упражнений для плоского живота

  1. Динамическая планка - упор на ладони, подтягивание коленей к груди поочередно. (10-15 раз)
  2. Ходьба на четвереньках - передвижение вперед и назад, напрягая мышцы корпуса. (1 минута)
  3. Альпинист - быстрые подтягивания коленей к груди в упоре на руки. (30 раз)
  4. Перемещение в планке - движение вперед-назад на предплечьях. (5-10 раз)
  5. Колыбель - раскачивание в позе сидя с согнутыми ногами. (10 раз)
  6. Сед-лех - подъем корпуса к поднятым ногам. (10-15 раз)
  7. Касание ног (X-упражнение) — подъем руки к противоположной ноге. (10-15 раз)
  8. Ножницы - попеременные махи ногами, лежа на спине. (10-15 раз)

Как получить максимальный результат?

Эти упражнения помогут убрать жир с живота, но их нужно выполнять минимум 4 раза в неделю. Для повышения эффективности важно следить за питанием, пить больше воды и мотивировать себя — например, вести дневник тренировок или заниматься с партнером.

Что в итоге? Если делать эти упражнения регулярно и сочетать их с правильным питанием, результат будет заметен уже через 4 недели!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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