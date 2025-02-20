Трусова выйдет на лёд с мужем — чего ожидать на шоу

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Состав участников турнира шоу-программ "Русский вызов", который состоится 22 марта в Санкт-Петербурге, стал известен.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александра Трусова

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова будет выступать в парном катании со своим супругом, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль, пропустив вперед свою соотечественницу Анну Щербакову, в то время как бронзу получила Каори Сакамото из Японии. Перед церемонией награждения Трусова отказывалась выходить на сцену и на эмоциях заявила, что больше не будет выходить на лёд. Она также приняла участие в контрольных прокатах сборной России, сообщает "Газета.Ru".

13 января "Спорт-Экспресс" сообщил, что Трусова отказалась от участия в ближайших выступлениях и прыжках в шоу "Золушка" и "Спящая красавица" из-за беременности. 15 января появились сведения, что фигуристка находится на третьем месяце беременности, однако сама она пока не комментировала эту информацию.

Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России 2021 года, бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup 2019 года и двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022).

