Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать ресницы в 2 раза гуще и длиннее: этот необычный способ нанесения туши творит чудеса
Россияне в шоке от высоких цен за электричество
Моя жена была уверена, что белокочанная капуста полезнее, пока я не рассказал ей правду
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх

Насладиться прогулкой в горах и улучшить здоровье поможет этот гайд: советы для немолодых людей

3:12
Спорт

Горы — идеальное место для пожилых людей, особенно если они находятся не на очень большой высоте. В Италии более ста тысяч человек старше 65 лет ежегодно выбирают горы для проведения отпуска. Однако, по данным экспертов, 10 процентов из них рискуют заболеть или попасть в несчастный случай. Эти советы помогут избежать несчастных случаев и травм в горных условиях.

Два друга отдыхают в горах
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Два друга отдыхают в горах

Список рекомендаций составили Итальянский альпийский клуб и Итальянское общество геронтологии и гериатрии.

Идите медленно

Лучше выбирать экскурсии с ограниченными физическими усилиями и в медленном темпе, чтобы вы могли оценить пейзаж и компанию. Важен не пункт назначения, а путь к нему.

Спокойная ходьба способствует подвижности суставов, предотвращает падения и помогает поддерживать здоровье сердца без чрезмерных усилий.

Она также улучшает кровообращение и психологическое благополучие, помогая пожилым людям оставаться активными безопасным и эффективным способом.

Правильно выбирайте маршрут

Нужно тщательно оценить маршрут (перепад высот, протяженность, тип рельефа, время, высота), прогноз погоды и лавинную информацию.

Если вы путешествуете в одиночку, перед отправлением маршрут следует сообщить члену семьи.

Выбирайте только нужное оборудование в любом возрасте

Все необходимое должно соответствовать типу маршрута, сезону и высоте: карта маршрута, телескопические палки, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, чехол для рюкзака, мобильный телефон с внешним "портативным аккумулятором" и приложением "GeoResQ", аптечка, свисток, термоодеяло.

Следует учитывать возможность резких изменений климата.

Комфортно оденьтесь

Одежду следует выбирать с учетом типа маршрута, сезона и высоты над уровнем моря.

В рюкзаке всегда необходимо иметь сменное нижнее белье, носки, флисовую и ветровку, дождевик, перчатки, шерстяную шапку/кепку/кепку, прочную обувь с нескользящей подошвой.

Следите за питанием и жаждой

Обеспечьте достаточный запас воды и продовольствия.

Необходима тщательная оценка потребления жидкости в течение дня, поскольку у пожилых людей чувство жажды может быть снижено, особенно зимой.

Для этого необходима высококалорийная, но легкоперевариваемая и быстроусвояемая пища, например, энергетические батончики и сухофрукты. Избегайте употребления алкогольных напитков.

Ходьба при наличии хронических патологий

Часто после 65 лет могут возникнуть хронические заболевания, такие как болезни сердца, гипертония, сахарный диабет или проблемы с дыханием.

В этих случаях требуется точное соблюдение домашней терапии, но адаптированной к изменившимся условиям окружающей среды и высоте.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Еда и рецепты
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх
Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались
Стабильный сахар без жёстких диет — какие продукты работают как натуральный балансер
Когда Check Engine — пустяк, а когда он предупреждает о серьёзной проблеме
Не всё дорогое — хорошее: как дешёвые корма часто оказываются лучше кормов премиум-класса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.