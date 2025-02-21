Насладиться прогулкой в горах и улучшить здоровье поможет этот гайд: советы для немолодых людей

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Горы — идеальное место для пожилых людей, особенно если они находятся не на очень большой высоте. В Италии более ста тысяч человек старше 65 лет ежегодно выбирают горы для проведения отпуска. Однако, по данным экспертов, 10 процентов из них рискуют заболеть или попасть в несчастный случай. Эти советы помогут избежать несчастных случаев и травм в горных условиях.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Два друга отдыхают в горах

Список рекомендаций составили Итальянский альпийский клуб и Итальянское общество геронтологии и гериатрии.

Идите медленно

Лучше выбирать экскурсии с ограниченными физическими усилиями и в медленном темпе, чтобы вы могли оценить пейзаж и компанию. Важен не пункт назначения, а путь к нему.

Спокойная ходьба способствует подвижности суставов, предотвращает падения и помогает поддерживать здоровье сердца без чрезмерных усилий.

Она также улучшает кровообращение и психологическое благополучие, помогая пожилым людям оставаться активными безопасным и эффективным способом.

Правильно выбирайте маршрут

Нужно тщательно оценить маршрут (перепад высот, протяженность, тип рельефа, время, высота), прогноз погоды и лавинную информацию.

Если вы путешествуете в одиночку, перед отправлением маршрут следует сообщить члену семьи.

Выбирайте только нужное оборудование в любом возрасте

Все необходимое должно соответствовать типу маршрута, сезону и высоте: карта маршрута, телескопические палки, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, чехол для рюкзака, мобильный телефон с внешним "портативным аккумулятором" и приложением "GeoResQ", аптечка, свисток, термоодеяло.

Следует учитывать возможность резких изменений климата.

Комфортно оденьтесь

Одежду следует выбирать с учетом типа маршрута, сезона и высоты над уровнем моря.

В рюкзаке всегда необходимо иметь сменное нижнее белье, носки, флисовую и ветровку, дождевик, перчатки, шерстяную шапку/кепку/кепку, прочную обувь с нескользящей подошвой.

Следите за питанием и жаждой

Обеспечьте достаточный запас воды и продовольствия.

Необходима тщательная оценка потребления жидкости в течение дня, поскольку у пожилых людей чувство жажды может быть снижено, особенно зимой.

Для этого необходима высококалорийная, но легкоперевариваемая и быстроусвояемая пища, например, энергетические батончики и сухофрукты. Избегайте употребления алкогольных напитков.

Ходьба при наличии хронических патологий

Часто после 65 лет могут возникнуть хронические заболевания, такие как болезни сердца, гипертония, сахарный диабет или проблемы с дыханием.

В этих случаях требуется точное соблюдение домашней терапии, но адаптированной к изменившимся условиям окружающей среды и высоте.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

