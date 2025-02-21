Насладиться прогулкой в горах и улучшить здоровье поможет этот гайд: советы для немолодых людей

Горы — идеальное место для пожилых людей, особенно если они находятся не на очень большой высоте. В Италии более ста тысяч человек старше 65 лет ежегодно выбирают горы для проведения отпуска. Однако, по данным экспертов, 10 процентов из них рискуют заболеть или попасть в несчастный случай. Эти советы помогут избежать несчастных случаев и травм в горных условиях.
Список рекомендаций составили Итальянский альпийский клуб и Итальянское общество геронтологии и гериатрии.
Лучше выбирать экскурсии с ограниченными физическими усилиями и в медленном темпе, чтобы вы могли оценить пейзаж и компанию. Важен не пункт назначения, а путь к нему.
Спокойная ходьба способствует подвижности суставов, предотвращает падения и помогает поддерживать здоровье сердца без чрезмерных усилий.
Она также улучшает кровообращение и психологическое благополучие, помогая пожилым людям оставаться активными безопасным и эффективным способом.
Нужно тщательно оценить маршрут (перепад высот, протяженность, тип рельефа, время, высота), прогноз погоды и лавинную информацию.
Если вы путешествуете в одиночку, перед отправлением маршрут следует сообщить члену семьи.
Выбирайте только нужное оборудование в любом возрасте
Все необходимое должно соответствовать типу маршрута, сезону и высоте: карта маршрута, телескопические палки, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, чехол для рюкзака, мобильный телефон с внешним "портативным аккумулятором" и приложением "GeoResQ", аптечка, свисток, термоодеяло.
Следует учитывать возможность резких изменений климата.
Одежду следует выбирать с учетом типа маршрута, сезона и высоты над уровнем моря.
В рюкзаке всегда необходимо иметь сменное нижнее белье, носки, флисовую и ветровку, дождевик, перчатки, шерстяную шапку/кепку/кепку, прочную обувь с нескользящей подошвой.
Обеспечьте достаточный запас воды и продовольствия.
Необходима тщательная оценка потребления жидкости в течение дня, поскольку у пожилых людей чувство жажды может быть снижено, особенно зимой.
Для этого необходима высококалорийная, но легкоперевариваемая и быстроусвояемая пища, например, энергетические батончики и сухофрукты. Избегайте употребления алкогольных напитков.
Часто после 65 лет могут возникнуть хронические заболевания, такие как болезни сердца, гипертония, сахарный диабет или проблемы с дыханием.
В этих случаях требуется точное соблюдение домашней терапии, но адаптированной к изменившимся условиям окружающей среды и высоте.
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