Мучают боли в коленях и спине? Виноваты слабые бедра – исправляем с помощью этих упражнений

Когда речь заходит о бедрах, большинство людей концентрируется на растяжке, забывая о важности их укрепления. Но именно слабые мышцы бедра могут привести к травмам, болям в пояснице и даже ухудшению осанки. Включив в свою тренировку упражнения для укрепления бедер, можно повысить стабильность таза, улучшить координацию движений и избежать травм.
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Йога
Почему важно укреплять бедра
Бедренный сустав — это сложная система, включающая множество мышц, отвечающих за поддержку и подвижность:
Ягодичные мышцы (большая, средняя и малая).
Грушевидная мышца.
Сгибатели бедра (подвздошно-поясничные мышцы).
Подколенные сухожилия и квадрицепсы.
Вращатели бедра (близнецовые и запирательные мышцы).
Мышцы тазового дна.
Эти мышцы позволяют бедрам двигаться в трех направлениях:
Сгибание и разгибание: при ходьбе, беге, приседаниях.
Отведение и приведение: при боковых движениях.
Внутреннее и внешнее вращение: при разворотах корпуса и шагах в сторону.
Сильные бедра необходимы не только спортсменам — они помогают избежать болей в спине, травм коленей и проблем с осанкой.
7 лучших упражнений для укрепления бедер
Эти позы йоги и упражнения с собственным весом укрепляют мышцы бедра и улучшают его стабильность.
Поза стула (Уткатасана)
Позволяет проработать квадрицепсы, ягодицы и мышцы бедра. Для усиления эффекта можно выполнять на одной ноге.
Задействует мышцы-стабилизаторы бедра, ягодицы и корпус.
Как выполнять
Встаньте на одну ногу, другую вытяните назад.
Наклонитесь вперед, сохраняя прямую линию от головы до стопы.
Удерживайте позу 20-30 секунд.
Поза богини (Утката Конасана)
Прорабатывает квадрицепсы, ягодицы и внутреннюю поверхность бедра.
Как выполнять
Встаньте, ноги шире плеч, носки развернуты.
Согните колени до 90 градусов.
Удерживайте позу 30 секунд.
Поза моста
Отлично укрепляет ягодицы, тазовое дно и стабилизаторы бедра.
Как выполнять
Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу.
Поднимите таз, сжимая ягодицы.
Удерживайте 20-30 секунд.
Собака-охотник
Развивает координацию, баланс и силу бедра.
Как выполнять
Встаньте на четвереньки, вытяните одну ногу назад, а противоположную руку вперед.
Удерживайте 20 секунд.
Поза треугольника
Укрепляет бедра, корпус и улучшает гибкость.
Как выполнять
Расставьте ноги широко, поверните одну стопу наружу.
Наклонитесь к вытянутой ноге, вытягивая противоположную руку вверх.
Удерживайте 30 секунд.
Боковая планка с подъемом ноги
Отлично прорабатывает среднюю ягодичную и стабилизаторы бедра.
Как выполнять
Встаньте в боковую планку, опираясь на одну руку.
Поднимите верхнюю ногу вверх.
Удерживайте 15-20 секунд.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить бедра, избежать травм и улучшить координацию. Включите их в свою тренировку, и результат не заставит себя ждать!
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.