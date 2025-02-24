Прокачать спину без спортзала: эти асаны из йоги улучшат вашу осанку

Чтобы прокачать мышцы, не нужно бежать в тренажёрный зал. Укрепить спину можно и дома на коврике. Для этого отлично подойдут следующие асаны из йоги.
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Йога
Поза собаки мордой вверх и собака мордой вниз
Как выполнить?
Лягте не коврик лицом вниз. Ладонями упритесь в пол, стопы вытяните.
На выдохе отталкиваясь кистями от пола поднимите корпус вверх. Постарайтесь оторвать бёдра от пола, оставляя опору на руках и лодыжках.
Взгляд направьте вперёд и вверх. Тянитесь макушкой вверх, а тазом — вниз. Удерживайте положение несколько дыхательных циклов, это займёт 10-15 секунд.
После поставьте стопы на носки, поднимите таз вверх, а голову наоборот опустите вниз.
Грудной клеткой тянитесь к ногам, пятками — к полу. В правильной технике колени остаются прямыми, однако новички могут их немного согнуть. Удерживайте позу несколько дыхательных циклов.
Можете чередовать эти позы, удерживая каждую по 3-5 секунд.
Треугольник и наклоны вперёд
Как выполнить?
Встаньте прямо, расставьте ноги шире плеч примерно на расстоянии 90 см.
Левую стопу разверните в сторону перпендикулярно правой, корпус немного поверните влево. Правую поверните внутрь на 30 градусов.
Согните колено левой ноги, через сторону выполните наклон к ней, расположите левую руку на левой лодыжке. Правую вытяните вверх, взгляд направьте на неё.
Дышите равномерно, с каждым выдохом выпрямляйте левую ногу. Когда она будет прямой, удержите положение 10-15 секунд.
Повторите на другую сторону.
Вернитесь в исходное положение с широкой постановкой ног. Согните колени, руками обхватите стопы.
На выдохе выпрямите ноги и спину. Тянитесь копчиком вверх, а головой вниз. Удержите положение 10-15 секунд.
При выходе из асаны согните колени и через круглую спину поднимитесь вверх.
Поза верблюда
Как выполнить?
Встаньте на колени, ноги на ширине таза, стопы поставьте на носки.
Наклоните корпус назад, руки поставьте на пятки.
Грудью и тазом тянитесь вперёд и вверх. Спина мягко прогибается.
Когда почувствуете, что нашли баланс в позе, наклоните голову назад. Удерживайте асану 10-15 секунд.
При выходе из асаны напрягите пресс и подтяните корпус вперёд.
Кстати, как пишет "Чемпионат", слабые мышцы кора — частая причина болей в спине, поскольку они не могут хорошо поддерживать позвоночник. В йоге есть много асан, направленных на работу именно с этой зоной. Подойдет и планка.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.