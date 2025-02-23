Начни домашние тренировки с этого: как выбрать коврик для спорта?

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первое, о чём стоит задуматься, когда вы решили начать заниматься спортом дома, — покупка коврика. Выбирать его стоит, отталкиваясь от поставленных вами целей, считает тренер сети World Class Денис Ермолаев. Он рассказал, как выбрать коврик.

Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коврики для фитнеса

Спортивные коврики различаются по длине, толщине, твёрдости и подходят для разных видов тренировок.

Например, для фитнеса коврики универсальные, более толстые и мягкие. Толщина от 10 до 15 мм вполне оптимальна для фитнеса.

Коврики для йоги должны быть намного тоньше для того, чтобы вы чувствовали опору, и имели слабую степень растяжения. Толщина от 3 до 6 мм.

А вот для пилатеса коврик должен быть толще, чем для йоги — от 15 до 19 мм. Их тыльная сторона должна плотно прилегать к полу и не скользить. Верхняя должна наоборот позволять скользить вам — это важно для правильного выполнения упражнений, пишет "Чемпионат".

Как выбрать коврик?

Вы должны поместиться на коврике, находясь в положении упора лёжа. Это касается инвентаря для йоги, так как человек находится на нём босиком.

Фитнес-коврики могут быть короче, так как на них человек занимается в спортивной обуви и постановка ног на коврик не подразумевается с точки зрения гигиены.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

