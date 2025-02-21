Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии
Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер
Самое известное издание мира опубликовало статью о Димаше Кудайбергене

Забудьте о дискомфорте в теле за 5 минут: расслабиться помогут простые упражнения

0:57
Спорт

Если вас мучают частые боли в спине, и речь тут не только о том, что вы просто неудобно лежали во время сна, то нужно обязательно добавить в жизнь тренировки. Идеально подойдёт йога.

Йога
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йога

Часто всего боли в спине вызваны спазмами мышц, неправильной осанкой или долгим нахождением за ноутбуком.

В этом случае йога поможет расслабить мышцы, улучшить подвижность позвоночника и укрепить глубокие мышечные слои.

Позы из йоги: "кошка-корова", скрутки лёжа и позу ребёнка делать нужно каждый день. Упражнения запустят кровообращение, устраняет застой в тканях и мягко растянут позвоночник.

Важно, что иногда йога может принести больше вреда, чем пользы. Например, если у вас есть травмы или при движениях вы испытываете острую боль. Сначала обратитесь к врачу и решите проблемы со здоровьем, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Авто
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его Аудио 
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Еда и рецепты
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии
Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер
Самое известное издание мира опубликовало статью о Димаше Кудайбергене
Экономика ЕС может рухнуть, об этом заявил Виктор Орбан
Колбаса, которую я обходил стороной, оказалась единственной, которую можно есть без вреда
Отмыть душевую кабину за 5 минут? Да, это реально — этот секрет знают только клинеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.