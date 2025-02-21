Забудьте о дискомфорте в теле за 5 минут: расслабиться помогут простые упражнения

Если вас мучают частые боли в спине, и речь тут не только о том, что вы просто неудобно лежали во время сна, то нужно обязательно добавить в жизнь тренировки. Идеально подойдёт йога.
Часто всего боли в спине вызваны спазмами мышц, неправильной осанкой или долгим нахождением за ноутбуком.
В этом случае йога поможет расслабить мышцы, улучшить подвижность позвоночника и укрепить глубокие мышечные слои.
Позы из йоги: "кошка-корова", скрутки лёжа и позу ребёнка делать нужно каждый день. Упражнения запустят кровообращение, устраняет застой в тканях и мягко растянут позвоночник.
Важно, что иногда йога может принести больше вреда, чем пользы. Например, если у вас есть травмы или при движениях вы испытываете острую боль. Сначала обратитесь к врачу и решите проблемы со здоровьем, пишет "Чемпионат".
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