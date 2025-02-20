Забудьте о боли: вот какая разминка преобразит ваши тренировки!

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Разминка является важнейшим элементом любой физической активности. Она подготавливает организм к нагрузкам, постепенно увеличивая частоту сердечных сокращений, дыхания и температуру тела. Важность разминки заключается в снижении риска травм, улучшении спортивных показателей и повышении уровня энергии.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Разминка помогает улучшить гибкость, координацию, равновесие и реакцию. Этот процесс снижает мышечную скованность и усталость, что помогает избежать травм.

Кроме того, разминка способствует увеличению уровня энергии. Эффективная разминка стимулирует выработку эндорфинов, гормонов, которые помогают справиться со стрессом и повышают общий тонус. Это делает занятия более приятными и улучшает мотивацию и концентрацию, сообщает Mentoday.

6 упражнений для качественной разминки

1. Наклоны головы вперёд-назад

Встаньте прямо, руки вдоль тела, ноги на ширине плеч. Плавно наклоните голову вперёд, затем назад. Повторите 10 раз.

2. Наклоны головы вправо-влево

В том же положении медленно наклоните голову вправо, затем влево. Повторите 10 раз.

3. Подъём рук через бока

Встаньте ровно, руки опущены. Поднимите обе руки через стороны, пока ладони не встретятся над головой. Медленно опустите их. Повторите 10 раз.

4. Растяжка запястий

Встаньте прямо, правую руку вытяните вперед с ладонью вверх. Согните запястье и левой рукой потяните пальцы правой руки на себя. Затем разверните ладонь вниз и повторите. Проделайте по 10 раз на каждую руку.

5. Ходьба с подъёмом колен

Встаньте, руки вдоль тела или на пояс. Начните шагать на месте, поднимая колени. Сделайте несколько подходов по 10 шагов.

6. Растяжка бёдер

Выполните выпад вперед, чтобы обе ноги образовали угол 90 градусов в коленях. Руки можно убрать за голову или поставить на пояс. Делайте покачивания вперёд-назад, почувствуйте растяжение мышц бёдер. Повторите 10 раз на каждую ногу.

Уточнения

Эндорфи́ны — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.

