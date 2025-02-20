Эти 6 упражнений для пресса обеспечат вам результат в домашних условиях

1:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мышцы пресса требуют такой же тренировки, как и другие группы мышц. Если вы будете уделять внимание упражнениям, таким как становая тяга или жим лежа, ваши мышцы живота также будут активно задействованы.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Женщина занимается спорт

Нет одного универсального упражнения, которое поможет быстро и эффективно прокачать тело, однако не стоит слишком акцентироваться на приседаниях. Это упражнение широко известно и популярно, но его эффективность уступает перекатам и касаниям носков. Ниже приведём шесть упражнений, которые наиболее часто рекомендуют тренеры.

6 упражнений для тренировки пресса

Лодочка

Лягте на спину, ноги выпрямите, руки вытяните вперёд.

Поднимите ноги и руки примерно на 15-20 сантиметров от пола.

Задержитесь в таком положении.

Планка

Встаньте в упор лежа на локтях.

Выпрямите тело в одну линию.

Следите, чтобы локти располагались точно под плечами.

Задержитесь в таком положении.

Боковая планка

Лягте на правый бок и выпрямитесь.

Поднимите себя на правом локте.

Вытянитесь в одну линию.

Задержитесь в таком положении.

Скалолаз

Встаньте в упор лежа на прямых руках.

Выпрямите тело и немного поднимите таз.

Подтяните правое колено к груди и вернитесь в исходное положение.

Подтяните левое колено к груди и снова встаньте в исходную позицию.

Удержание ног

Лягте на спину, ноги выпрямите и поднимите.

Поднимите голову и задержитесь в таком положении.

Прыжки крест-накрест

Встаньте ровно, ноги поставьте вместе, руки уберите на пояс.

Прыжком разведите ноги врозь.

Затем прыжком перекрестите их.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений; выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов.

