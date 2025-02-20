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Эти 6 упражнений для пресса обеспечат вам результат в домашних условиях

1:52
Спорт

Мышцы пресса требуют такой же тренировки, как и другие группы мышц. Если вы будете уделять внимание упражнениям, таким как становая тяга или жим лежа, ваши мышцы живота также будут активно задействованы.

Женщина занимается спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Женщина занимается спорт

Нет одного универсального упражнения, которое поможет быстро и эффективно прокачать тело, однако не стоит слишком акцентироваться на приседаниях. Это упражнение широко известно и популярно, но его эффективность уступает перекатам и касаниям носков. Ниже приведём шесть упражнений, которые наиболее часто рекомендуют тренеры.

6 упражнений для тренировки пресса

Лодочка  

  • Лягте на спину, ноги выпрямите, руки вытяните вперёд. 
  •  Поднимите ноги и руки примерно на 15-20 сантиметров от пола. 
  •  Задержитесь в таком положении.

Планка  

  •  Встаньте в упор лежа на локтях. 
  •  Выпрямите тело в одну линию. 
  •  Следите, чтобы локти располагались точно под плечами. 
  •  Задержитесь в таком положении.

Боковая планка  

  •  Лягте на правый бок и выпрямитесь. 
  •  Поднимите себя на правом локте. 
  •  Вытянитесь в одну линию. 
  •  Задержитесь в таком положении.

Скалолаз  

  • Встаньте в упор лежа на прямых руках. 
  •  Выпрямите тело и немного поднимите таз. 
  •  Подтяните правое колено к груди и вернитесь в исходное положение. 
  •  Подтяните левое колено к груди и снова встаньте в исходную позицию.

Удержание ног  

  •  Лягте на спину, ноги выпрямите и поднимите. 
  •  Поднимите голову и задержитесь в таком положении.

Прыжки крест-накрест  

  •  Встаньте ровно, ноги поставьте вместе, руки уберите на пояс. 
  •  Прыжком разведите ноги врозь. 
  •  Затем прыжком перекрестите их.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений; выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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