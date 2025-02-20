Эти 6 упражнений для пресса обеспечат вам результат в домашних условиях

Мышцы пресса требуют такой же тренировки, как и другие группы мышц. Если вы будете уделять внимание упражнениям, таким как становая тяга или жим лежа, ваши мышцы живота также будут активно задействованы.
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Женщина занимается спорт
Нет одного универсального упражнения, которое поможет быстро и эффективно прокачать тело, однако не стоит слишком акцентироваться на приседаниях. Это упражнение широко известно и популярно, но его эффективность уступает перекатам и касаниям носков. Ниже приведём шесть упражнений, которые наиболее часто рекомендуют тренеры.
6 упражнений для тренировки пресса
Лодочка
Лягте на спину, ноги выпрямите, руки вытяните вперёд.
Поднимите ноги и руки примерно на 15-20 сантиметров от пола.
Задержитесь в таком положении.
Планка
Встаньте в упор лежа на локтях.
Выпрямите тело в одну линию.
Следите, чтобы локти располагались точно под плечами.
Задержитесь в таком положении.
Боковая планка
Лягте на правый бок и выпрямитесь.
Поднимите себя на правом локте.
Вытянитесь в одну линию.
Задержитесь в таком положении.
Скалолаз
Встаньте в упор лежа на прямых руках.
Выпрямите тело и немного поднимите таз.
Подтяните правое колено к груди и вернитесь в исходное положение.
Подтяните левое колено к груди и снова встаньте в исходную позицию.
Удержание ног
Лягте на спину, ноги выпрямите и поднимите.
Поднимите голову и задержитесь в таком положении.
Прыжки крест-накрест
Встаньте ровно, ноги поставьте вместе, руки уберите на пояс.
Прыжком разведите ноги врозь.
Затем прыжком перекрестите их.
Уточнения
Приседа́ния — одно из базовых упражнений; выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов.