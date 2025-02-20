Как вернуться к тренировкам после травмы колена без риска для здоровья

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После травмы колена важно подходить к тренировкам с особой осторожностью, чтобы не усугубить состояние. Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта рассказал, как правильно восстанавливаться в тренажёрном зале после таких травм.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

В беседе со "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что на первых этапах реабилитации интенсивные нагрузки недопустимы.

Высокая интенсивность тренировок, по словам специалиста, может не только замедлить процесс восстановления, но и спровоцировать рецидив или новые осложнения. Вместо этого Васюта рекомендует начинать с упражнений без сопротивления, уделяя внимание медленным и контролируемым движениям, которые помогают укрепить мышцы, поддерживающие сустав.

Он также отметил, что многие люди, перенесшие травму колена, стремятся быстро похудеть, что приводит к ошибкам в выборе упражнений. Васюта предупредил, что такие популярные упражнения, как планка, отжимания и ягодичный мостик, могут быть нежелательны на первых этапах реабилитации.

Важно начинать с минимальных нагрузок, постепенно добавляя эластичные ленты, а только затем переходить к тренировкам с большим сопротивлением.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. Является сложным (в образовании сустава участвуют три кости), комплексным (содержит мениски). По форме является мыщелковым.



Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

