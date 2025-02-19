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Энергетики могли стать причиной трагической смерти двух российских футболистов

Спорт

В ночь с 14 на 15 февраля мир спорта потрясла трагедия — два футболиста команды "ПОЗ Прогресс", 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок, скончались во сне.

Футбольный мяч
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный мяч

Этот случай привлек внимание не только любителей футбола, но и медицинского сообщества. Спортивный врач, травматолог-ортопед Андрей Литвиненко прокомментировал возможные причины трагедии, особенно в контексте использования энергетических напитков и стимуляторов.

Как пояснил Литвиненко, хотя проблемы с сердцем можно не выявить сразу, некоторые вещества, включая энергетики, могут стать дополнительным фактором, который ускоряет износ сердечной мышцы. Эти напитки, будучи источниками стимуляторов, увеличивают нагрузку на сердце, что может быть смертельно опасным, особенно если у человека уже есть скрытые заболевания.

Спортивные врачи напоминают, что всем профессиональным спортсменам регулярно проходят углубленное медицинское обследование (УМО), которое включает в себя тесты под нагрузкой, чтобы выявить возможные проблемы с сердцем и другими системами организма.

Но, как уточнил Литвиненко, даже при этом нельзя полностью исключить скрытые риски, стресс и внешние факторы могут ускорить их проявление, пишет aif.ru.

Кроме того, врач отметил, что перегрузка, головокружение, скачки давления и длительное восстановление могут служить признаками перегрузки, особенно если спортсмены употребляют стимуляторы. 

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию. 

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В XXI веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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