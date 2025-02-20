Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку

Если вы ищете универсальное упражнение, которое задействует все мышцы и не требует никакого оборудования, то бёрпи станет вашим незаменимым помощником.
Это динамическое движение одновременно прорабатывает мышцы ног, рук, кора и даже помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. И главное, его можно выполнять дома, имея всего пару квадратных метров свободного пространства.
Для выполнения упражнения начните с вертикального положения, опуститесь в глубокий присед, положив руки на пол. Оттолкнитесь ногами назад, перейдя в положение планки, чтобы активировать мышцы пресса, спины и рук. После сделайте отжимание, а затем, прыжком вернув ноги к рукам, выпрямитесь и подпрыгните вверх, вытягивая руки.
Бёрпи имеет множество преимуществ. Оно развивает выносливость, улучшает координацию и сжигает калории быстрее, чем большинство других упражнений. К тому же, это отличная альтернатива кардиотренировке: всего 10 минут бёрпи дадут вам эффект, сравнимый с пробежкой.
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