Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку

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Если вы ищете универсальное упражнение, которое задействует все мышцы и не требует никакого оборудования, то бёрпи станет вашим незаменимым помощником.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина делает бёрпи

Это динамическое движение одновременно прорабатывает мышцы ног, рук, кора и даже помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. И главное, его можно выполнять дома, имея всего пару квадратных метров свободного пространства.

Для выполнения упражнения начните с вертикального положения, опуститесь в глубокий присед, положив руки на пол. Оттолкнитесь ногами назад, перейдя в положение планки, чтобы активировать мышцы пресса, спины и рук. После сделайте отжимание, а затем, прыжком вернув ноги к рукам, выпрямитесь и подпрыгните вверх, вытягивая руки.

Бёрпи имеет множество преимуществ. Оно развивает выносливость, улучшает координацию и сжигает калории быстрее, чем большинство других упражнений. К тому же, это отличная альтернатива кардиотренировке: всего 10 минут бёрпи дадут вам эффект, сравнимый с пробежкой.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

