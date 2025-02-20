Забудьте про обычные отжимания! Эта индийская техника сделает вас гораздо сильнее

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал о пользе индийских отжиманий (хинду), сообщает издание "Чемпионат".

Фото: freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отжимания на одной руке

По его словам, упражнение начинается с планки на вытянутых руках. Далее на выдохе нужно поднять таз вверх, сохраняя ноги прямыми.

Затем выполняется "нырок": руки сгибаются, а грудь и таз опускаются ближе к полу, возвращая тело в положение планки.

После этого, выпрямляя руки, необходимо вытянуть макушку вверх, оставив таз на небольшом расстоянии от пола. На вдохе следует вернуться в исходное положение, поднимая таз и опуская голову.

Аверьянов подчеркнул, что такие отжимания развивают гибкость, задействуют больше стабилизирующих мышц, чем классические, и являются отличным дополнением к занятиям йогой.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.

