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Забудьте про обычные отжимания! Эта индийская техника сделает вас гораздо сильнее

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Спорт

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал о пользе индийских отжиманий (хинду), сообщает издание "Чемпионат".

Отжимания на одной руке
Фото: freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отжимания на одной руке

По его словам, упражнение начинается с планки на вытянутых руках. Далее на выдохе нужно поднять таз вверх, сохраняя ноги прямыми.

Затем выполняется "нырок": руки сгибаются, а грудь и таз опускаются ближе к полу, возвращая тело в положение планки.

После этого, выпрямляя руки, необходимо вытянуть макушку вверх, оставив таз на небольшом расстоянии от пола. На вдохе следует вернуться в исходное положение, поднимая таз и опуская голову.

Аверьянов подчеркнул, что такие отжимания развивают гибкость, задействуют больше стабилизирующих мышц, чем классические, и являются отличным дополнением к занятиям йогой.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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