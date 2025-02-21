Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог

Британский психолог Ричард Уайзман рассказал, как можно скинуть лишний вес без строгих диет и ограничений.
Для похудения нужно всего лишь есть нерабочей рукой. Правши должны использовать левую руку, а левши — правую.
Такой трюк заставит человека есть осознаннее, что поможет не переедать. Чувство сытости наступает примерно через 20 минут после начала приёма пищи, и, если вы едите нерабочей рукой, у вас будет больше времени, чтобы понять, что вы уже наелись.
Уайзман считает этот метод потребления пищи более осознанным, так как вам приходится лучше координировать свои движения, сообщает "Чемпионат".
Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?