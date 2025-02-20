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В 55 лет морщины разгладятся, а кожа подтянется: 3 способа для омоложения лица и тела

1:53
Спорт

Сейчас то время, когда многие 50-летние выглядят моложе своих детей. Век технологий в сфере косметологии. Как помочь коже лица и тела вновь обрести упругость, эластичность, рассказала Pravda. Ru врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Для того, чтобы скинуть себе визуально 10-15 лет, нужно понимать ожидания и возможности.

"Ваши ожидания должны совпадать с возможностями. Потенциал репарации у кожи достаточно большой, но у всех он разный. И, соответственно, он зависит от того, какой образ жизни вы вели", — рассказала эксперт.

По словам Галлямовой, после 55 лет вполне возможно улучшить состояние кожи, ее тургор, плотность за счет различных процедур и, конечно, комплексного омоложения. Однако предел у кожи тоже существует. И, естественно, вы не добьетесь кожи, которая у вас была в 20, в 30 лет.

Три способа омолодить кожу:

Дерматолог считает, что к этому вопросу нужно подходить комплексно.

Начать стоит с правильного, сбалансированного питания.

Кроме того, нужно давать физическую нагрузку, адекватную своему возрасту. Спорт тоже влияет очень на кожу, на лимфодренаж, на микроциркуляцию. Поэтому он нужен.

Также нужно проводить достаточно времени на свежем воздухе и не забывать получать витамин D.

"Следите за рационом питания. Что касается косметологии, то есть методы работы по телу такие же, как и по лицу. Даже процедура SMAS-лифтинг появилась и по телу", — рассказала дерматолог.

Она напомнила, что полезны массажи, как ручные, так и аппаратные. Это тоже, по мнению Галлямовой, улучшает тургор кожи.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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