Губерниев увидел в высказывании главы IBU щёлочку, куда могут залезть российские спортсмены

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу слов Олле Далина, президента Международного союза биатлонистов (IBU), относительно возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры.
Журналист считает, что слова Далина выглядят обнадеживающими.
"И где тут он надежду выразил? Он оставляет щёлочку, куда мы и залезем! Всё зависит от известных переговоров!" — отметил Губерниев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Далин своим высказыванием признал, что IBU не является полностью независимой организацией.
Напомним, что российским и белорусским биатлонистам запретили участвовать в стартах под эгидой IBU с 2022 года. В настоящий момент швейцарский Ленцерхайде принимает чемпионат мира по биатлону.
Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015).
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