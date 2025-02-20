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Губерниев увидел в высказывании главы IBU щёлочку, куда могут залезть российские спортсмены

0:58
Спорт

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу слов Олле Далина, президента Международного союза биатлонистов (IBU), относительно возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

Журналист считает, что слова Далина выглядят обнадеживающими.

"И где тут он надежду выразил? Он оставляет щёлочку, куда мы и залезем! Всё зависит от известных переговоров!" — отметил Губерниев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Далин своим высказыванием признал, что IBU не является полностью независимой организацией.

Напомним, что российским и белорусским биатлонистам запретили участвовать в стартах под эгидой IBU с 2022 года. В настоящий момент швейцарский Ленцерхайде принимает чемпионат мира по биатлону.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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