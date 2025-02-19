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Бразильские футболисты требуют качественных полей: битва за натуральный газон

Бразильские звезды футбола против синтетических газонов
2:09
Спорт

Группа известных футболистов Бразилии, включая Неймара да Силвы Сантос Жуниор, Тиаго Силву и Лукаса Муру, запустила кампанию против использования синтетических полей в профессиональных матчах. В совместных публикациях в соцсетях спортсмены заявили, что искусственные покрытия снижают качество игры и не соответствуют уровню ведущих мировых лиг.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Инициатива поддержана такими игроками, как Габриэл Барбоза "Габигол"(Крузейро), Давид Луис (Форталеза), Филипе Коутиньо Коррея (Васко да Гама) и другими. В едином сообщении они подчеркнули, что бразильский футбол, обладая глобальным влиянием, должен инвестировать в натуральные газоны, а не искать "лёгкие" решения. По их мнению, синтетика вредит как игрокам, так и зрелищности.

Кампания стартовала накануне заседания технического совета Серии А, где клубы утверждают регламент чемпионата. В текущей версии документа использование искусственных полей разрешено, хотя в 2017 году подобные попытки запрета уже предпринимались. Тогда инициатива, продвигаемая бывшим главой "Васко да Гама" Эурико Мирандой, была отменена под давлением клубов вроде "Атлетико Паранаэнсе".

Клубы, включая "Палмейрас", "Ботафого" и "Атлетико Минейро", выбирают синтетику из-за сложностей с обслуживанием натуральных газонов и возможностью проводить концерты на стадионах. Некоторые, как "Ботафого", даже получали похвалы за качество покрытия. Однако Федерация атлетов Бразилии (Fenapaf) годами выступает против искусственных полей, указывая на риски травм.

Президент Fenapaf Жорже Борсато подтвердил, что организация продолжит борьбу за запрет синтетики. При этом FIFA допускает такие покрытия при соблюдении стандартов. Игроки же настаивают: бразильский футбол заслуживает инфраструктуры уровня Европы, где мнение спортсменов учитывается при обустройстве стадионов.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), или же просто Нейма́р (порт.-браз. Neymar) — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» и национальной сборной Бразилии. Считается одним из лучших игроков в мире своего поколения. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов).
 

Тиа́гу Эмилиа́но да Си́лва (порт.-браз. Thiago Emiliano da Silva; бразильский португальский: [tʃiˈaɡu ẽmiliˈɐ̃nu dɐ ˈsiwvɐ]; род. 22 сентября 1984, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, центральный защитник и капитан клуба «Флуминенсе» и бывший капитан национальной сборной Бразилии. Считается одним из лучших защитников своего поколения, известен своим мастерством в обороне, дисциплиной и лидерством.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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