Джастин Гейджи планирует отыграться на протеже Хабиба Нурмагомедова за проигрыш пятилетней давности

Спустя пять лет после того, как Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в MMA, одержав победу над Джастином Гейджи во втором раунде на турнире. Гейджи все еще думает о реванше.
В тот, проигрышный для себя бой, Гейджи оказал Нурмагомедову ожесточенное сопротивление, но ни Лоу-кики, ни хуки на Нурмагомедова не подействовали: бой контролировал он, в финале применив к Кейджи удушение-"треугольником".
После ухода Нурмагомедова с арены, его протеже, Ислам Махачев, стал королем легкого веса UFC, защитив свой титул рекордное количество раз — четыре. Теперь Гейджи стремится к вершине, и, признавая сложность боя с Нурмагомедовым, выражает желание сразиться с чемпионом. Он хочет проверить свои силы против "новой школы".
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