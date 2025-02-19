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5 секретов правильного похудения: вы забудете, что такое жир!

Спорт

Одна из ведущих персональных тренеров Австралии поделилась своими секретами похудения. Она помогла сотням женщин преобразовать свои тела.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Рейчел Аттард, сертифицированный диетолог и фитнес-тренер, известна своими программами, разработанными специально для женщин, которые хотят иметь рельефные ноги, но без лишнего объема.

"Я узнала, что для сжигания жира недостаточно просто подсчета калорий. Речь идет о балансе между тем, что вы едите, как вы двигаетесь, как вы восстанавливаетесь и вашим мышлением. Как только вы сделаете это правильно, результаты не заставят себя ждать, и, поверьте мне, вы почувствуете себя потрясающе", — уверяет диетолог.

5 секретов фитнес-тренера по сжиганию жира:

Создайте и поддерживайте дефицит калорий

Тренер говорит, что это самый важный принцип, который вам нужно понять, если вы стремитесь к потере жира.

"Проще говоря, если вы хотите сбросить жир, вам нужно потреблять меньше калорий, чем сжигает ваш организм… но не волнуйтесь, это не значит, что вам нужно морить себя голодом или резко сокращать потребление пищи", — сказала эксперт.

Ешьте минимально обработанные продукты

Рэйчел призывает своих клиентов придерживаться диеты, богатой постными белками, такими как курица, полезными жирами, такими как оливковое масло, продуктами, богатыми клетчаткой, такими как бобовые, и, конечно же, балансом.

Сочетайте силовые и кардио

Главной рекомендацией Рэйчел в отношении физических упражнений является ходьба, поскольку это легкий, малотравматичный вид спорта, который позволяет сердцу находиться в зоне максимального сжигания жира. Она даже призывает своих клиентов стремиться проходить 10 000 шагов в день или сколько угодно, если это "реально".

Гимнастка также рекомендует силовые тренировки не реже двух раз в неделю, чтобы усилить сжигание жира в состоянии покоя, и предлагает такие упражнения, как приседания, отжимания и выпады, которые можно выполнять дома.

Высыпайтесь

Еще одним советом по снижению веса является сон, который она описывает как один из самых "недооцененных" компонентов снижения веса из-за его влияния на гормоны, особенно те, которые связаны с голодом.

Он также важен для восстановления мышц, энергии и общего баланса организма, так что, говоря проще, плохой сон означает плохую потерю жира.

Тренер рекомендует спать от 7 до 9 часов, установить постоянный режим сна и ограничить употребление кофеина и время перед экраном перед сном.

Сосредоточьтесь на маленьких победах

Важно, что сжигание жира требует времени.

"Я знаю, что желание получить быстрые результаты может быть заманчивым, но я могу вам обещать, что последовательность и терпение являются ключами к успеху", — заключила тренер.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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