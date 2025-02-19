Продлить жизнь помогут эти упражнения: какую растяжку испанцы считают лучшей в мире?

1:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почти каждый человек в мире хочет жить как можно дольше. И, прежде всего, в наилучших условиях, то есть в хорошем здоровье как психическом, так и физическом.

Фото: freepik йога для пожилых

Однако сегодня на эту тему так много информации, что порой сложно понять, какие привычки — из всех существующих — нам следует включить в свою жизнь. Более того, некоторые советы очень сложны в применении и только вызывают разочарование.

Известный фитнес-тренер рассказал о растяжке, которую следует выполнять каждый день, чтобы сохранить молодость тела.

По его словам, это "лучшая растяжка в мире", которая представляет собой движение всего тела, сообщает eleconomista.es

Согласно нескольким исследованиям, динамическая растяжка более эффективна, чем статическая, для повышения гибкости и подготовки мышц к упражнениям.

Вам нужно выполнить следующие шаги:

Начните с положения высокой планки. Держите руки прямо под плечами, а тело — в прямой линии от головы до пяток. Сделайте шаг вперед правой ногой. Расположите его снаружи правой руки, сделав глубокий выпад. Убедитесь, что переднее колено находится на одной линии с лодыжкой. Поднимите правую руку. Поверните туловище вправо и вытяните руку к потолку. Следите глазами за движением руки, чтобы улучшить подвижность позвоночника. Верните руку на землю. Опустите правую руку и положите ее на внутреннюю сторону передней стопы. Вытяните переднюю ногу. Слегка перенесите вес назад, чтобы растянуть подколенное сухожилие. Удерживайте положение в течение 10 секунд, а затем вернитесь в положение выпада. Перейдите на другую сторону. Сделайте шаг правой ногой назад в положение планки и повторите то же самое в левую сторону.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.



