Леклер и дебютный гол Овечкина: юмор и история в одном эпизоде

Улыбка сквозь годы: вратарь с иронией вспоминает первый гол Александра Овечкина

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История НХЛ полна ироничных совпадений. Например, голкипер Паскаль Леклер, пропустивший первый гол Александра Овечкина в лиге, сегодня с юмором вспоминает тот момент. Случилось это 5 октября 2005 года в дебютном матче россиянина за "Вашингтон Кэпиталз". Тогда Овечкин забил дважды, а Леклер, ставший "жертвой" исторического события, позднее вошёл в список из 180 вратарей, против которых русский форвард отличился за карьеру.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Первый гол будущей легенды НХЛ был точным броском с близкой дистанции, который Леклер физически не успел отразить. Сам голкипер признаётся, что даже спустя годы удивляется силе и точности удара Овечкина, выделявшегося среди других молодых звёзд того времени — Сидни Кросби, Джонатана Тэйвза и Патрика Кейна. Несмотря на самоиронию, Леклер подчёркивает, что горд быть частью истории: его имя теперь неразрывно связано с восхождением одного из величайших снайперов лиги.

После завершения карьеры экс-голкипер работает аналитиком на франкоязычном телеканале TVA Sports. Он следит за тем, как Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки, остаётся всего 16 голов до звания лучшего бомбардира всех времён. Леклер шутит, что хотел бы получить майку с автографом россиянина как напоминание об их "встрече" на льду. К слову, Овечкин известен щедростью к коллегам: например, подарил клюшку Джею Биглу после победы в Кубке Стэнли-2018, а ранее вручил подписанную фотографию форварду Майлзу Вуду, который в юности безуспешно пытался получить автограф кумира.

Первый и, возможно, последний голы Овечкина в НХЛ уже стали символами эпохи. Артефакты, связанные с этими событиями, со временем обретут ещё большую ценность, как и воспоминания тех, кто участвовал в создании легенды.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). По состоянию на 8 февраля 2025 года является вторым в списке игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб с результатом 879 забитых шайб.



