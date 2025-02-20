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Осторожно, опасно для здоровья: какой зимний вид спорта чаще всего приводит к травмам?

1:49
Спорт

Согласно данным, полученным в ходе опроса, проведенного Ингосстрахом среди 6000 респондентов из 37 городов России, большая часть спортивных травм приходится на хоккей (25%), катание на коньках (5%) и тюбинг (3%).

тюбинг
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тюбинг

В зимний период наиболее распространенными травмами являются падения с тюбинга или лыж, столкновения с деревьями при катании на санках или сноуборде, удары об лед при катании с горки и другие подобные случаи. При этом лишь 2% опрошенных имеют личный опыт оказания первой медицинской помощи при травмах, а 18% знакомы с основными правилами оказания такой помощи. В то же время 44% и 36% не могут оказать первую помощь пострадавшему или затрудняются ответить.

Врач высшей категории, травматолог-ортопед Виталий Скакун подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о недостаточной готовности людей к оказанию первой помощи при травмах. Своевременная помощь может значительно снизить риск развития осложнений и даже спасти жизнь, пишет Газета.Ru.

По результатам исследования, около 4% взрослых россиян в этом году впервые встали на лыжи, 3% — на коньки, 2% — на сноуборд и 2% — на хоккей.

Врачи рекомендуют перед началом занятий новым видом спорта проконсультироваться со специалистом, который проверит наличие противопоказаний к физическим нагрузкам, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами или позвоночником. Обследование поможет выявить скрытые проблемы, которые могут привести к травмам, и даст рекомендации по укреплению мышц, правильной разминке, выбору экипировки и предпочтительным видам спорта.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

Тю́бинг (англ  tubing, от tube — труба) — катание на надувных санках (тюбах) по снегу или по воде. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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