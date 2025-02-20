Читмил — это не срыв, а инструмент для поддержания мотивации и ускорения метаболизма: фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как правильно проводить читмил, какие ошибки допускают худеющие и почему такие "перерывы" помогают удерживать вес, сообщает "Спорт-Экспресс".
Когда организм привыкает к ограниченному количеству калорий, метаболизм замедляется, и вес перестает снижаться. Читмил позволяет временно повысить калорийность рациона, что дает толчок к ускорению обмена веществ.
Фитнес-эксперт рекомендует не устраивать читмилы слишком часто — первый можно провести только через месяц после начала диеты. Оптимальная частота:
Важно соблюдать умеренность и не превращать читмил в день обжорства. Он должен состоять из одного приема пищи, а не затягиваться на весь день.
Еще одно важное правило — лучше устраивать читмил в первой половине дня и сочетать его с тренировкой, чтобы организм использовал лишние калории с пользой.
Неопытные худеющие часто совершают ошибки, из-за которых читмил превращается в путь к набору веса. Среди самых распространенных:
Фитнес-тренер подчеркивает, что читмил — это инструмент, а не способ оправдать переедание. Если следовать правильной системе, он поможет сделать диету более комфортной и эффективной.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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