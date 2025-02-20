Читмил — это не срыв! Фитнес-эксперт о главных ошибках

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Читмил — это не срыв, а инструмент для поддержания мотивации и ускорения метаболизма: фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как правильно проводить читмил, какие ошибки допускают худеющие и почему такие "перерывы" помогают удерживать вес, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Макс Слоуик, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гамбургер с картошкой фри

Что такое читмил и зачем он нужен?

Когда организм привыкает к ограниченному количеству калорий, метаболизм замедляется, и вес перестает снижаться. Читмил позволяет временно повысить калорийность рациона, что дает толчок к ускорению обмена веществ.

Как правильно проводить читмил?

Фитнес-эксперт рекомендует не устраивать читмилы слишком часто — первый можно провести только через месяц после начала диеты. Оптимальная частота:

Раз в 10 дней при долгосрочном похудении.

Раз в неделю при строгом режиме питания.

Важно соблюдать умеренность и не превращать читмил в день обжорства. Он должен состоять из одного приема пищи, а не затягиваться на весь день.

Еще одно важное правило — лучше устраивать читмил в первой половине дня и сочетать его с тренировкой, чтобы организм использовал лишние калории с пользой.

Главные ошибки во время читмила

Неопытные худеющие часто совершают ошибки, из-за которых читмил превращается в путь к набору веса. Среди самых распространенных:

Слишком калорийная еда в больших объемах. Например, порция фастфуда может содержать более 1000 ккал, что легко сведет на нет результаты диеты.

Выбор читдэя вместо читмила. То есть человек нарушает диету на весь день, а не в одном приеме пищи. Это может привести к потере контроля и набору веса.

Частые читмилы. Если устраивать их слишком часто, можно превысить допустимую калорийность рациона и замедлить процесс похудения.

Фитнес-тренер подчеркивает, что читмил — это инструмент, а не способ оправдать переедание. Если следовать правильной системе, он поможет сделать диету более комфортной и эффективной.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



