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Выбираем спорт для ребенка: врач рассказала, что полезно, а что нет

1:41
Спорт

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие виды спорта лучше всего подходят детям, почему важно избегать профессиональных нагрузок и как занятия могут укрепить иммунитет, сообщает News. ru.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Плавание — здоровье и иммунитет

Одним из самых полезных видов спорта для детей является плавание. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева отмечает, что регулярные занятия в воде не только помогают ребенку чувствовать себя уверенно, но и укрепляют иммунитет. Вода закаляет организм, снижает риск простудных заболеваний, а также способствует равномерному развитию мышц и суставов.

Гимнастика — сила и гибкость

Вторым идеальным видом спорта для детей специалист назвала гимнастику. По ее словам, эти тренировки развивают координацию, выносливость, улучшают осанку и делают тело сильнее. Однако важно учитывать, что занятия должны проходить в любительском формате. Профессиональный спорт, по мнению врача, часто приводит к серьезным последствиям для здоровья.

Как выбрать спорт без вреда?

Ярцева подчеркивает, что при выборе секции для ребенка важно ориентироваться не только на интересы малыша, но и на его физические особенности. Главное — не перегружать организм и избегать чрезмерных нагрузок, особенно в раннем возрасте.

Спорт должен приносить пользу, а не вредить здоровью, поэтому родителям стоит делать акцент на занятия, которые укрепляют тело и иммунитет без излишнего давления на организм.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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