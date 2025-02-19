Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если ваша кошка царапает диван — она не виновата! Просто исправьте эту ошибку
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто
Фаворитка Киркорова заявила о новом романе с русским Джастином Бибером

Российский спорт в ожидании: кто станет преемницей Винер?

2:20
Спорт

Ирина Винер постепенно передавала руководство созданной ею сборной: оставила пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет, в октябре 2024 года, ушла в отставку с поста главного тренера национальной сборной в феврале 2025 года. После ее ухода российский спорт волнует вопрос: кто продолжит её дело?

Ирина Винер
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ирина Винер

На плечи преемницы ляжет задача сохранить репутацию российской сборной и удержать позиции международного лидера. Сейчас среди возможных вариантов: Алина Кабаева, Амина Зарипова, Евгения Катаева и Ольга Капранова.

Алина Кабаева — ученица Винер, многократная чемпионка, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая чемпионка Европы. Винер говорила, что 10 лет назад предлагала Кабаевой стать преемницей, но та работала в Госдуме, а затем — в «Национальной Медиа Группе».

Винер поддержала назначение Капрановой вице-президентом Федерации гимнастики России. В 2024 году Ирина Винер делала предложение занять пост главного тренера национальной сборной Ольге Капрановой, которую Винер сама и пригласила в Центр олимпийской подготовки в 2000 году. Под ее руководством Капранова стала многократной чемпионкой мира и Европы, заслуженным мастером спорта России. В 2009 году спортсменка завершила карьеру и занялась тренерской деятельностью. В 2010 году она открыла в Подмосковье школу художественной гимнастики. В 2012 году Капранова стала директором ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 74».

На предложение Винер Капранова ответила утвердительно, сказав, что для неё это большая честь, и она готова к новым задачам. Капранова может стать исполняющей обязанности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Руководители федерации пока не пришли к единому мнению о кандидатуре преемницы Винер, но рассматривается вариант, что Капранова станет главным тренером на постоянной основе.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Авто
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Последние материалы
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото
Фаворитка Киркорова заявила о новом романе с русским Джастином Бибером
Макс Корж отказался от выступлений в России: куда пропал и чем занимается рэпер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.