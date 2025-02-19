Российский спорт в ожидании: кто станет преемницей Винер?

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Ирина Винер постепенно передавала руководство созданной ею сборной: оставила пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет, в октябре 2024 года, ушла в отставку с поста главного тренера национальной сборной в феврале 2025 года. После ее ухода российский спорт волнует вопрос: кто продолжит её дело?

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ирина Винер

На плечи преемницы ляжет задача сохранить репутацию российской сборной и удержать позиции международного лидера. Сейчас среди возможных вариантов: Алина Кабаева, Амина Зарипова, Евгения Катаева и Ольга Капранова.

Алина Кабаева — ученица Винер, многократная чемпионка, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая чемпионка Европы. Винер говорила, что 10 лет назад предлагала Кабаевой стать преемницей, но та работала в Госдуме, а затем — в «Национальной Медиа Группе».

Винер поддержала назначение Капрановой вице-президентом Федерации гимнастики России. В 2024 году Ирина Винер делала предложение занять пост главного тренера национальной сборной Ольге Капрановой, которую Винер сама и пригласила в Центр олимпийской подготовки в 2000 году. Под ее руководством Капранова стала многократной чемпионкой мира и Европы, заслуженным мастером спорта России. В 2009 году спортсменка завершила карьеру и занялась тренерской деятельностью. В 2010 году она открыла в Подмосковье школу художественной гимнастики. В 2012 году Капранова стала директором ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 74».

На предложение Винер Капранова ответила утвердительно, сказав, что для неё это большая честь, и она готова к новым задачам. Капранова может стать исполняющей обязанности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Руководители федерации пока не пришли к единому мнению о кандидатуре преемницы Винер, но рассматривается вариант, что Капранова станет главным тренером на постоянной основе.