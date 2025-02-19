Почему все ваши усилия уходят в никуда? Узнайте об отстающих мышцах

Некоторые начинают тренироваться дома или в спортзале, чтобы проработать определенные мышечные зоны. Это может привести к появлению отстающих мышц. Давайте разберёмся, что это такое и как с ними эффективно работать.
По словам фитнес-эксперта Ирины Ротач, отстающими мышцами называют группы мышц, которые развиваются медленнее по сравнению с остальными частями тела. На это могут влиять разные факторы, включая генетику. Если некоторые из этих факторов изменить невозможно, над другими можно работать, сообщает издание Mentoday.
Важно убедиться, что ваша тренировка оптимально подходит для проработки отстающих мышц, отметила специалист. Она перечислила ключевые аспекты, которые стоит проверить для достижения лучших результатов:
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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