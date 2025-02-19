Почему все ваши усилия уходят в никуда? Узнайте об отстающих мышцах

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Некоторые начинают тренироваться дома или в спортзале, чтобы проработать определенные мышечные зоны. Это может привести к появлению отстающих мышц. Давайте разберёмся, что это такое и как с ними эффективно работать.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

По словам фитнес-эксперта Ирины Ротач, отстающими мышцами называют группы мышц, которые развиваются медленнее по сравнению с остальными частями тела. На это могут влиять разные факторы, включая генетику. Если некоторые из этих факторов изменить невозможно, над другими можно работать, сообщает издание Mentoday.

Важно убедиться, что ваша тренировка оптимально подходит для проработки отстающих мышц, отметила специалист. Она перечислила ключевые аспекты, которые стоит проверить для достижения лучших результатов:

Выбор упражнений: Подбирайте такие упражнения, которые напрямую воздействуют на нужные мышечные группы.

Техника выполнения: Это критически важный момент, который сильно влияет на эффективность вашей тренировки.

Близость к отказу: Обращайте внимание на то, насколько близко вы подходите к мышечному отказу во время выполнения упражнений.

Прогрессивная нагрузка: Для достижения результатов необходимо постоянно увеличивать рабочий вес или количество повторений.

Тренировочный объём: Если предыдущие пункты выполнены правильно, можно постепенно увеличивать общий объем тренировок.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

