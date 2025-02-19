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От спорта до переутомления: 8 веских причин сделать паузу

2:52
Спорт

Некоторые люди сталкиваются с трудностями в том, чтобы регулярно заниматься спортом, в то время как другие увлекаются тренировками до такой степени, что забывают об отдыхе. Это исключительно важно для поддержания здоровья и предотвращения перегрузок. Как распознать признаки того, что вашему организму нужен перерыв?

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

У вас колеблется пульс

Одним из первых сигналов о том, что вам стоит сбавить темп, может стать повышенный пульс в спокойном состоянии. Регулярно проверяйте его каждое утро: если он выше нормы, это может быть признаком перегрузки, и вам стоит отказаться от интенсивных тренировок на некоторое время.

Вы не можете выполнять упражнения как раньше

Если вы замечаете, что выполнение привычных упражнений стало намного труднее, это также настораживающий сигнал. Частые неудачи в тренировках и сложности с достижением результатов могут указывать на перетренированность, когда даже базовые движения требуют значительных усилий.

Вы чувствуете себя разбитым

Чувство постоянной усталости — ещё один важный индикатор. Перетренированность может проявляться как в физическом, так и в психологическом плане. Если занятия спортом больше не приносят вам удовольствия, возможно, это знак того, что организму нужно немного отдохнуть.

Вы хуже спите

Проблемы со сном тоже могут быть следствием чрезмерных нагрузок. У многих людей возникает иллюзия, что тяжелые тренировки способствуют лучшему сну, однако на деле они могут вызывать бессонницу, и вы можете ощущать усталость в любое время суток, затягиваясь в непродуктивные попытки восстановить силы.

Вы чаще получаете травмы

Часто получаемые травмы — еще один тревожный признак. Нормальное состояние после тренировок — это легкая усталость, но если болевые ощущения начинают мешать, это уже повод задуматься о снижении нагрузки.

Вам постоянно нездоровится

Также стоит обратить внимание на общее состояние вашего здоровья. Если вы стали чаще болеть или чувствовать себя неважно, возможно, ваш иммунитет ослаб, и вам нужно время для восстановления. 

Вы не можете заставить себя заниматься

Если мотивация к тренировкам пропала, и вы не можете заставить себя пойти в спортзал, это тоже знак, что нужен отдых. Потеря интереса к занятиям может указывать на необходимость перезагрузки.

Вы не замечаете прогресса

Наконец, если ваши результаты перестали улучшаться и вы столкнулись с эффектом плато, не стоит игнорировать этот сигнал. Сделайте перерыв и дайте себе возможность восстановить силы, прежде чем снова вернуться к занятиям спортом. Отдых — это важная часть тренировки, и его нельзя недооценивать.

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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