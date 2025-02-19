Хит фитнеса, который отнимает здоровье: названы минусы приседаний со штангой

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Приседания со штангой — это одно из самых популярных упражнений в мире фитнеса. Оно помогает развивать силу ног, укрепляет спину и способствует общему физическому развитию.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Однако это упражнение имеет и свои минусы, которые стоит учитывать, чтобы избежать травм и негативных последствий.

1. Высокий риск травм при неправильной технике

Приседания со штангой требуют идеальной техники выполнения. Ошибки, такие как округление спины, чрезмерный наклон вперёд или неправильное положение коленей, могут привести к серьёзным травмам позвоночника, коленных и тазобедренных суставов.

Начинающим спортсменам обязательно нужно начинать с малого веса и отрабатывать технику под контролем тренера.

2. Повышенная нагрузка на суставы и позвоночник

Штанга на плечах создаёт сильное давление на позвоночник и суставы. При работе с большими весами это может привести к микротравмам или хроническим проблемам, особенно если у спортсмена есть слабость в мышцах-стабилизаторах.

Людям с проблемами позвоночника или суставов лучше избегать этого упражнения или выполнять его с осторожностью.

3. Неравномерное развитие мышц

Если техника выполнения нарушена или одна сторона тела сильнее другой, это может привести к мышечному дисбалансу. Например, при неравномерной нагрузке одна нога или сторона спины может работать больше, что со временем создаст асимметрию.

Это особенно актуально при использовании максимальных весов.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.



Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

