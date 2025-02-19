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Тренировки после 50 лет: как оставаться в отличной форме

0:41
Спорт

Фитнес-тренер Руслан Панов поделился советами о том, как поддерживать физическую форму после 50 лет. 

Медбол
Фото: Lumix Panasonic by Jgcastor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медбол

Эксперт предложил начать тренировку с приседаний с ротацией корпуса. Для этого нужно опустить таз назад до уровня, когда бедра окажутся параллельны полу, и одновременно разворачивать грудную клетку сначала в одну сторону, затем в другую.

После этого стоит выполнить перетягивание рук в наклоне, боковые выпады и скручивания, пишет журнал Men Today.

Завершающим элементом станет длинная планка, при которой следует оттянуть плечи от головы, напрячь мышцы пресса и расслабить ноги.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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