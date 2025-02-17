Когда пройдёт Олимпиада на стероидах? В неё вложились благодаря Трампу

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Америке идёт подготовка к проведению альтернативной Олимпиады "Enhanced Games" ("Улучшенные игры" — ред.).

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Журналисты же называют мероприятие "Стероидной Олимпиадой", так как участники соревнований смогут применять допинг.

По словам организаторов, уже получилось собрать десятки миллионов долларов на проведение Олимпиады. При этом победа Дональда Трампа на выборах поможет сделать местом проведения "олимпиады на стероидах" США, пишет KP. RU.

Атлетам, которые будут участвовать, разрешат пить любые легальные препараты, которые помогут им улучшить результат. Даже допинг-тесты проходить не заставят. Соревнования планируют провести по легкой атлетике, плаванию, гимнастике и силовым видам спорта.

Уточнения

Стеро́иды — вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью и содержащие в своём составе стерановый каркас.

