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В чём тренироваться на улице зимой: 8 вещей для тех, кто не делает перерыв из-за погоды

1:24
Спорт

Спортивный эксперт Иван Солодов рассказал, как избежать перерыва в тренировках на улице в морозную погоду.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

Какая польза от тренировок зимой?

Любые тренировки на свежем воздухе полезны для организма. Важно, чтобы экипировка соответствовала погодным условиям. Нужно следить за признаками переохлаждения, чтобы не простудиться.

Организм закаляется и становится менее восприимчивым к различным простудам.

Так вы тренируете дисциплину и силу воли.

Продолжая тренировки зимой, спортсмен избегает длительного перерыва в занятиях.

Как подготовиться?

Прежде, чем как выходить на улицу, определитесь, что именно вы планируете делать, на что будет направлена тренировка, и как долго вы будете заниматься.

Для зимних видов спорта стоит одевать три слоя одежды.

Термобельё из синтетических тканей. Оно плотно прилегает к телу, обеспечивает терморегуляцию и отводит от кожи пот. Так вы не переохладитесь.

Флисовая кофта. Этот слой отвечает за поддержание тепла. Лучше одевать вещи из синтетических тканей.

Ветровка или мембранная куртка поможет защититься от ветра и осадков, пишет "Чемпионат".

Также нелишним будет одеть перчатки, шапку.

Уточнения

Флис (англ. fleece — овчина, от одной из марок Polar Fleece) — синтетическое трикотажное полотно из полиэстера для изготовления тёплой одежды. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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