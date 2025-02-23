В чём тренироваться на улице зимой: 8 вещей для тех, кто не делает перерыв из-за погоды

Спортивный эксперт Иван Солодов рассказал, как избежать перерыва в тренировках на улице в морозную погоду.
Любые тренировки на свежем воздухе полезны для организма. Важно, чтобы экипировка соответствовала погодным условиям. Нужно следить за признаками переохлаждения, чтобы не простудиться.
Организм закаляется и становится менее восприимчивым к различным простудам.
Так вы тренируете дисциплину и силу воли.
Продолжая тренировки зимой, спортсмен избегает длительного перерыва в занятиях.
Прежде, чем как выходить на улицу, определитесь, что именно вы планируете делать, на что будет направлена тренировка, и как долго вы будете заниматься.
Для зимних видов спорта стоит одевать три слоя одежды.
Термобельё из синтетических тканей. Оно плотно прилегает к телу, обеспечивает терморегуляцию и отводит от кожи пот. Так вы не переохладитесь.
Флисовая кофта. Этот слой отвечает за поддержание тепла. Лучше одевать вещи из синтетических тканей.
Ветровка или мембранная куртка поможет защититься от ветра и осадков, пишет "Чемпионат".
Также нелишним будет одеть перчатки, шапку.
Флис (англ. fleece — овчина, от одной из марок Polar Fleece) — синтетическое трикотажное полотно из полиэстера для изготовления тёплой одежды.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.